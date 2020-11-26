КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 ЛИСТОПАДА

«+149 хворих за добу маємо на Кіровоградщині. Новий антирекорд. Бережіть себе!»

Таке повідомлення оприлюднив голова ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 26 листопада.

За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, за минулу добу в лабораторному центрі провели 889 ПЛР-досліджень і 54 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

Лікарка уточнила, що випадки COVID-19 зареєстрували:

вісімдесят дев’ять у м. Кропивницькому;

три у м. Олександрія;

три у м. Світловодськ;

чотири у Благовіщенському районі;

один у Бобринецькому районі;

один у Гайворонському районі;

п’ять у Добровеличківському районі;

шість у Компаніївському районі;

шість у Кропивницькому районі;

дванадцять у Маловисківському районі;

шість у Новгородківському районі;

п’ять у Новомиргородському районі;

два в Олександрійському районі;

чотири в Онуфріївському районі;

два в Устинівському районі;

Одужали від коронавірусної інфекції: 14 жителів Кропивницького, 7 – в Олександрії, 6 з міста Знам’янка, 2 жителів Вільшанського району, по 3 у Долинському та Кропивницькому районах та по 1 з Гайворонського, Онуфріївського, Новоархангельського та Маловисківського районів.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли три летaльні випaдки COVID-19. Померли 82-річний чоловік із Маловисківського району та 65-річна жінка й 82-річний чоловік із Кропивницького.