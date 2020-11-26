МЕДИЦИНА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ, АБО МІСІЯ «ПОТРАПИТИ ДО ЛІКАРЯ» – МОЖЛИВА?

Кількість нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію зростає як на Кіровоградщині, так і в Україні загалом, і в багатьох інших країнах. Наразі заявляють про «другу хвилю» поширення нового коронавірусу COVID-19, а отже – про нове випробування для системи охорони здоров’я. Чи готова Кіровоградщина до цього, як працюють сімейні лікарі в умовах пандемії та чи можливо отримати консультацію терапевта за симптомів іншого захворювання – допитувалося «Народне слово».

Чи витримає система охорони здоров’я?

Згідно зі звітом Мінфіну, станом на кінець жовтня з державного Фонду боротьби з COVID-19 було вже витрачено 34 мільярди гривень, тобто 52% від загальної суми. При цьому власне на сферу охорони здоров’я з держфонду витратили майже 6 мільярдів гривень з 16,3 запланованих. Наприклад, на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень було витрачено 21 мільйон гривень фонду (виділено 100 мільйонів гривень).

Тут варто зазначити, що апарати ШВЛ за ці кошти вже закупили (100 штук) та розподілили по областях країни. Як виявилося, найменше з першої партії апаратів передадуть Кіровоградщині – аж… один. Приїхати він має до Кіровоградської обласної лікарні.

Один з найбільших викликів пандемії – це насамперед не смертність від вірусної інфекції (хоча вона теж далеко не мінімальна), а кількість тих, хто захворів. Адже чим більше хворих, тим менше шансів у системи охорони здоров’я надати необхідну допомогу всім пацієнтам. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ініціював так званий «карантин вихідного дня», коли всі установи, крім продуктових магазинів і аптек, закриватимуться на вихідні. Кафе і ресторанам дозволено працювати лише на виніс у суботу та неділю. Міністр запевнив, що жорсткіші заходи вводитимуться за загрози повного колапсу медичної системи, адже наразі головним показником є кількість людей, які госпіталізуються.

Щодо Кіровоградщини, то поширення коронавірусу в нашому регіоні не таке стрімке, як в інших. За даними МОЗ, ми входимо до трійки областей з найнижчим показником захворюваності на 100 тисяч населення: 134,8 у Кіровоградщині,160 у Луганській області і на Вінниччині – 187,9. Найбільше ж зафіксовано наразі у Сумській області: 808,9 на кожні 100 тисяч населення.

– Якщо виходити із сьогоднішнього відсотка важкохворих, які потрапляють у лікарню, то показник майже 30 тисяч хворих на добу протягом певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему, – уточнив Максим Степанов.

Варто зазначити, що за останній тиждень кількість виявлених нових випадків захворювання на COVID-19 за добу в області коливалася від 65 до 121, а в середньому за тиждень становила 100 випадків на день. Щодо в цілому країни, то за останні сім днів кількість нових виявлених випадків захворювань коливалася від 10 945 до 14 580 випадків за день.

Наразі на COVID-19 хворіють більше двох тисяч жителів Кіровоградської області, з них більше 1800 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції вдома. За інформацією обласного департаменту охорони здоров’я, зайнятість ліжок хворими становить 50,9 відсотків. Загалом у дев’яти лікарнях першої і другої хвиль для госпіталізації хворих на COVID-19 в області нараховується 597 ліжок. При цьому у лікарнях першої хвилі боротьби з коронавірусною інфекцією Кіровоградщини наразі зайнято 290 стаціонарних ліжок, з яких найбільше – у Центральній міській лікарні Кропивницького (129).

Загалом до апаратів ШВЛ на Кіровоградщині наразі підключені 15 пацієнтів у тяжкому стані, з яких один в ЦРЛ Кропивницького, всі інші – в обласній лікарні. Загалом підведеним киснем забезпечено 314 ліжок в медичних установах Кіровоградської області, з яких 198 наразі зайняті пацієнтами.

Пандемія+істерія

За останні декілька тижнів навантаження на сімейних лікарів і терапевтів зросло тими ж темпами, як і збільшення кількості людей з коронавірусною інфекцією: в рази і стрімко. Якщо ви намагалися записатися на прийом до лікаря, то помітили, що онлайн-черги розписані на кожні 20 хвилин і на півтора-два тижні наперед.

Це пов’язано із сезоном холодів чи з епідемією COVID-19? Про це ми запитали у терапевта з амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №8 міста Кропивницького Дмитра Королькова:

— Пов’язано насамперед з ковідом, а також з істерією на його фоні. Тобто люди приходять і з симптомами нової коронавірусної інфекції. Але приблизно чверті моїх пацієнтів звертаються до мене з тими проявами, з якими раніше би не зверталися за консультацією. Наприклад, з температурою тіла 37,5 та легким кашлем.

Варто зазначити, що COVID-19 є новим підвидом коронавірусних інфекцій, тож специфічного лікування для нього не існує – лікуються лише симптоми.

– Якщо легка форма ГРВІ, то лікуванням є відпочинок, провітрювати кімнати, зволожувати повітря (щоб слизові не пересихали), пити більше рідини (чай, соки, вода). Збивати температуру слід лише тоді, коли через неї відчуваєте дискомфорт: орієнтуйтеся на самопочуття, а не на цифри на термометрі. Адже підвищення температури – це нормальна реакція організму на хворобу, це один з методів боротьби з нею. Тому саму температуру лікувати не варто. Якщо вам погано при температурі 37,5– то «збивайте» температуру, якщо ви відчуваєте себе біль-менш при температурі 38 – то не варто вживати жарознижуючі. Тривожним симптомом є те, коли температура тіла не реагує на прийняття ібупрофену чи парацетамолу, а також коли її підвищення є стрімким, – запевнив він.

Як виявилося, твердження, що людина може «згоріти» від високої температури, є міфом. Наприклад, якщо сісти у ванну з водою у 40 градусів за Цельсієм, то це ж людину точно не вб’є. «Людина вмирає від хвороби, а не від захисної реакції організму на цю хворобу», – пояснив лікар.

Але при будь-яких симптомах ГРВІ слід мінімізувати контакти з людьми. У випадку, коли необхідно таки вийти в магазин чи аптеку, обов’язково надівайте захисну маску на обличчя (щоб закривала рот і ніс), дотримуйтеся дистанції з іншими людьми, не торкайтеся обличчя і слизових, а обов’язково ретельно помийте руки з милом після «вилазки». Цим ви убезпечите і інших від своєї хвороби, і себе від інших хвороб, які легше підчепити із ослабленим хворобою організмом.

Водночас деякі пацієнти займаються самолікуванням (чого робити не варто ніколи) або ж самі призначають собі медичні дослідження.

– Своїх пацієнтів я направляю на рентген легень у випадку, коли це потрібно. Та іноді пацієнти самі йдуть робити собі комп’ютеру томографію (КТ) навіть при відсутності показань – «щоб перестрахуватися». Та такі «перестраховки» лише зашкодять організму через потужне опромінення. Деякі навіть декілька разів його роблять. Хоча для виявлення пневмонії звичайного рентгену достатньо, – розповів терапевт.

Три черги до лікаря

Справді, до лікарів записатися через онлайн-чергу «сьогодні на завтра» майже неможливо, адже онлайн-черга наразі чи не у кожного терапевта розписана приблизно на тиждень вперед.

Та водночас бувають випадки, коли побачитися з лікарем треба скоріше:

– Коли пацієнт захворів, а йому, наприклад, потрібен лікарняний – тоді доводиться приходити до «живої» черги. Тому я так і приймаю – між записаними в онлайні зустрічами приймати тих, хто чекає в коридорі, – розповів Дмитро Корольков.

Терапевт пояснив, що він не відповідає на дзвінки під час зустрічі з пацієнтами, а перерви між оглядами-консультаціями майже немає – тому додзвонитися до нього може і не вийти (наприклад, про цю розмову народословці домовлялися з Корольковим за декілька днів, і зв’язатися з нами він зміг лише близько 23-ї). Інші лікарі підлаштовують свій графік під свої можливості: хтось насамперед приймає дзвінки, хтось надає перевагу лише онлайн-черзі, хтось фільтрує прийом за симптомами (що майже неможливо) тощо.

Тут треба нагадати: лікарі, з якими ви підписали декларацію, не зобов’язані виїжджати до пацієнта додому. Це можливо хіба що за індивідуальною домовленістю з лікарем.

– Вибирати сімейного лікаря можна будь-де на території України, тож далеко не всі мої пацієнти живуть в Кропивницькому. Тому виїжджати додому – це дуже зрідка, коли іншого варіанту немає. Але зараз, коли бракує часу навіть телефоном проконсультувати, виїзди для мене під забороною. Хоча минулого тижня був випадок: пацієнт був на межі смерті, зміг зв’язатися зі мною. В мене не було вибору, тож посеред робочого дня рвонув до нього. Врятувати його вдалося, на щастя. Але уявіть, як розсердилися всі ті, у кого був на цей час запис та хто чекав біля кабінету в черзі не одну годину. І я їх можу зрозуміти, – розповів сімейний лікар.

Цікаво, що при цьому терапевти, до яких насамперед йдуть люди з найменшими симптомами, які направляють на тестування на COVID-19 – ніяких надбавок до зарплати за роботу з коронавірусними хворими не отримують.

– За бюрократичною схемою, в нас тими, хто підпадає під ризик через контакт з хворими на ковід вважаються ті, хто контактує з людьми з визначеним діагнозом, після отримання позитивного тесту. Тобто людина прийшла до мене, я її оглянув, дав призначення на аналізи і здачу тесту. Якщо тест позитивний – то людина лікується або вдома (з легкими симптомами) на самоізоляції, або в лікарні. Виходить так, що поки тест не виявив ковід – людина начебто і не хворіла, а отже сімейні лікарі начебто поза ризиком, – сказав Корольков.

Тому так, терапевти зазвичай не приймають телефонних дзвінків від пацієнтів в неробочий час – адже це їхня робота, а не обов’язок самопожертви особистим на благо пацієнтів. Лікарі – це люди, які мають власні родини, інтереси, справи та теж мають відпочивати. Хоча трапляються різні моменти:

– Звісно, іноді телефонують з гострими симптомами і я рекомендую викликати «швидку». Та ось нещодавно зателефонував пацієнт десь о дев’ятій вечора: я подумав, може щось серйозне трапилося, то й відповів. Чоловік питав, що йому робити ,якщо температура піднялася до 37,2°С. Звісно, якщо людина не знає – то логічно і нормально звернутися до лікаря щодо питань свого здоров’я. Але чи варто це робити в позаробочий час з тими питаннями, які не є терміновими? – зауважив Корольков.

Чи можливо потрапити до лікаря і куди звертатися?

Тож наразі сімейні лікарі завантажені так, що навіть телефонні консультації важко встигнути провести. Але це не означає, що треба ігнорувати симптоми хвороби (навіть якщо не ковідні): до лікаря або лікарки можна зателефонувати, записатися в онлайн-чергу, приїхати в «живу чергу» (якщо невідкладно потрібен огляд).

Погано, якщо ви вирішили повторити недалекоглядність і безпечність міністра Максима Степанова і досі не підписали декларацію із сімейним лікарем. Та тут працює правило «ніколи не пізно». Наприклад, в Кропивницькому департамент охорони здоров’я опублікував амбулаторії, де є терапевти/сімейні лікарі/педіатри, які не набрали поки що максимально допустимої кількості пацієнтів. Уточнити, про які саме амбулаторії та лікарів йдеться, можна у Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 за номером телефону (0522)39-98-78, або в ЦПМСД №2 – за телефоном (0522)55-37-27.

Також можна завітати або зателефонувати до найближчої до вас медичної установи первинної меддопомоги і дізнатися, чи є можливість підписатися договір з терапевтом чи терапевткою. Також можна зателефонувати на урядову гарячу лінію за коротким номером 1545, або на гарячу лінію міністерства охорони здоров’я – за номером 0-800-505-201.

Також на сайті МОЗу можна скористатися інтерактивною картою, де означені розташування і контакти всіх медичних установ за посиланням moz.gov.ua/karta-medzakladiv.

При цьому пам’ятайте, що лікар, з яким ви підписали декларацію, не є цілодобовим сервісом. Він має визначені робочі години і має вихідні. Звертатися до нього варто в ті години, і тим способом, який обумовлений під час підписання декларації. Якщо ваш лікар захворів, то звертатися до чергового лікаря тієї ж амбулаторії.

Тому якщо ви маєте декларацію і захворювання, щодо якого хотіли б проконсультуватися – надайте перевагу консультації телефоном. Це убезпечить вас від зустрічі з іншими хворими в коридорах медустанов.

У випадку, якщо вам необхідна саме безпосередня зустріч з лікарем (отримання лікарняного, направлення, рецепту, огляду), тоді або приїжджайте в «живу чергу» (не забувайте про захисну маску і дистанцію), або якщо справа не термінова – записуйтесь до онлайн-черги. Якщо ж самопочуття погане і швидко погіршується, то варто викликати «швидку». Саме різке погіршення стану є одним з основних показників, що вам потрібна термінова медична допомога.

Якщо є погіршення стану, але водночас ви здатні самостійно пересуватися – то можна викликати таксі (або попросити когось відвезти вас, самостійно за кермо не сідайте!) до відповідної лікарні чи травмопункту – вони продовжують працювати і приймають пацієнтів. Водночас не звертайтеся до тих медичних установ, які приймають ковідних хворих: там у госпіталізації можуть відмовити без симптомів коронавірусної інфекції.

Якщо стан значно погіршується, але є сумніви, чи варто викликати «швидку» – зателефонуйте своєму лікарю (зважайте на робочий час) або за телефоном 103 – принаймні диспетчер зможе підказати, чи потрібна вам «швидка».

Варто зазначити, що одним з симптомів COVID-19 є задишка, про що кажуть і лікарі, і медіа. Та не варто плутати задишку як симптом із задишкою як реакція організму на навантаження чи механічні причини. Так, симптомом ковіду є задишка в стані спокою, коли важко чи неможливо зробити глибокий вдих навіть якщо ви нічого не робили, вам нічого не давить на груди та одяг на вас просторий. Задишка після підйому по сходах, пробіжки, інших фізичних навантажень не є симптомом ковіду і в таких випадках викликати «швидку» не треба.

Терапевти, на жаль, не залізні, але вони справді хочуть вам допомогти не захворіти, а у випадку хвороби – одужати. І краще не займайтеся самолікуванням: часник не вбиває віруси, чистити від міфічних «шлаків» організм не треба, а жодні антибіотики не допоможуть «для профілактики». Тож слідкуйте за інформаційною гігієною – адже це також впливає на ваше здоров’я.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ

Від себе: коли я готувала цей матеріал в номер, то шукала інформацію про симптоми COVID-19, особливо про задишку. І поки шукала, відчула, що не можу вдихнути на всю глибину, а температура тіла підскочила до 37,2 за Цельсієм. Та стан здоров’я не погіршувався. Як виявилося. причиною «задишки» став тісний одяг, а «спонсором» моєї підвищеної температури – зламаний термометр. Тож головне – не панікуйте, адже здоров’я у ваших руках, як і можливість зупинити поширення коронавірусу шляхом зменшення соціальних контактів, дотримання дистанції та носіння захисної маски, яка прикриває рот і ніс.