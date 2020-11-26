НА АПАРАТАХ ШВЛ – 15 МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

Наразі на COVID-19 хворіють 2353 жителів області, 2064 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 50,7 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 57,0%.
289 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 94;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 134;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 12;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 25;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 24.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 15 тяжких хворих – в обласній лікарні.
Наразі 333 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 132 вільні.