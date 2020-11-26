«ПОМАРАНЧЕВА» ОДА – ПРОТИ НАСИЛЬСТВА (ФОТО)

Будівлю Кіровоградської облдержадміністрації підсвітили помаранчевим кольором на підтримку інформаційної кампанії «16 днів проти насильства».

Щорічно Україна з 25 листопада по 10 грудня долучається до міжнародної акції, покликаної привернути увагу суспільства до різних форм насилля.

Цьогоріч девіз кампанії «Розфарбуємо світ у помаранчевий колір: покоління рівності виступає проти зґвалтувань».

Сьогодні, 26 листопада, в ОДА також відкрилася виставка дитячих малюнків «Без насильства світ стане кольоровим» – відповідний конкурс раніше був оголошений департаментом соціального захисту населення ОДА.

Участь у ньому взяло більше 400 дітей з усієї Кіровоградщини.

Малюнки готували за темами:

“Щасливий той, хто щасливий у себе вдома”;

“Батьківський руки мають обіймати”;

“Татусева донька”;

“Сім’я – це простір без насильства”;

“Я – за дитинство без насильства”.

«Це лише частина дитячих робіт. Конкурс триває до 10 грудня. Переможців визначить комісія. Автори кращих малюнків отримають подарунки», – розповів директор департаменту Олександр Догаров.

ДОВІДКОВО:

Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться міжнародна кампанія «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується світовою спільнотою.

В Україні акція розпочинається 25 листопада в Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.

Дати початку та завершення Кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав.

Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні важливі дати:

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями

5 грудня – Міжнародний день волонтера

6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

10 грудня – Міжнародний день прав людини

Цьогоріч девіз кампанії «Розфарбуємо світ у помаранчевий колір: покоління рівності виступає проти зґвалтувань». Метою цієї кампанії є привернення уваги громадськості до проблем зумовленого насильства.

У рамках міжнародної акції з 25 листопада по 10 грудня Будинок Уряду України підсвічуватимється помаранчевим кольором.