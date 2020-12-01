КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ: ВОСЬМЕРО ПОМЕРЛИ

Станом на 1 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 96 жителів області. Зaфіксувaли 8 летaльних випaдків унаслідок COVID-19.
Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко.
«Найбільше життів хвороба забрала в обласному центрі – чотири. По одному летальному випадку – у Добровеличківському, Новоукраїнському, Знам’янському та Новоархангельському районах. Мої співчуття рідним. Тримаймося і не забуваємо, що коронавірус не обирає»,– наголосив Андрій Назаренко.
Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук уточнила, що померли 79-річний чоловік із Добровеличківського району, чоловік 64-х років із Новоукраїнського району, 66-річна жінка зі Знам’янського району, 70-річний чоловік із Новоархангельського району, а також 50-річний, 52-річний, 59-річний чоловіки та 61-річна жінка з міста Кропивницького.
За інформацією Надії Оперчук, за минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 713 ПЛР-досліджень і 70 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок шість у м. Кропивницькому;
десять у м. Олександрія;
п’ятнадцять у м. Знам’янка;
один у м. Світловодськ;
один у Благовіщенському районі;
десять у Бобринецькому районі;
чотири у Гайворонському районі;
один у Голованівському районі;
три у Кропивницькому районі;
чотири у Знам’янському районі;
один в Онуфріївському районі.
Одужали від коронавірусної інфекції: 12 жителів Кропивницького, 2 – в Олександрії та стільки ж в Маловисківському районі, 3 жителів з Долинського району, а також по 1 з Кропивницького та Олександрійського районів.