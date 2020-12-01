КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ: ВОСЬМЕРО ПОМЕРЛИ

Станом на 1 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 96 жителів області. Зaфіксувaли 8 летaльних випaдків унаслідок COVID-19.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко.

«Найбільше життів хвороба забрала в обласному центрі – чотири. По одному летальному випадку – у Добровеличківському, Новоукраїнському, Знам’янському та Новоархангельському районах. Мої співчуття рідним. Тримаймося і не забуваємо, що коронавірус не обирає»,– наголосив Андрій Назаренко.

Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук уточнила, що померли 79-річний чоловік із Добровеличківського району, чоловік 64-х років із Новоукраїнського району, 66-річна жінка зі Знам’янського району, 70-річний чоловік із Новоархангельського району, а також 50-річний, 52-річний, 59-річний чоловіки та 61-річна жінка з міста Кропивницького.

За інформацією Надії Оперчук, за минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 713 ПЛР-досліджень і 70 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок шість у м. Кропивницькому;

десять у м. Олександрія;

п’ятнадцять у м. Знам’янка;

один у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

десять у Бобринецькому районі;

чотири у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

три у Кропивницькому районі;

чотири у Знам’янському районі;

один в Онуфріївському районі.

Одужали від коронавірусної інфекції: 12 жителів Кропивницького, 2 – в Олександрії та стільки ж в Маловисківському районі, 3 жителів з Долинського району, а також по 1 з Кропивницького та Олександрійського районів.