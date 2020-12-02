КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА 2 ГРУДНЯ: ДВОЄ ПОМЕРЛИХ

Станом на 2 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 124 жителя області.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 2 грудня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 881 ПЛР-тестування і 46 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сто два у місті Кропивницькому;

один у м. Олександрія;

один у м. Знам’янка;

дев’ять у м. Світловодськ;

один у Голованівському район ;

два у Кропивницькому районі;

один у Новомиргородському районі;

сім у Новоукраїнському районі;

Одужали від коронавірусу 47 жителів обласного центру, 1 з міста Олександрія, 6 жителів Бобринецького району, 2 з Новоукраїнського району та по 1 жителю з Голованівського та Компаніївського районів.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли два летaльні випaдки COVID-19. Йдеться про 68-річну жінку з Кропивницького та чоловіка 75-ти років з Петрівського.