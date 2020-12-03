ВТРАЧЕНЕ ПОКОЛІННЯ

Якось непомітно для нас це явище, поняття, символ та тенденція зі сторінок творів сторічної давності – Ремарка, Хемінгуея, Олдінгтона – прийшло у наше життя. Ми ще цього не розуміємо, а наслідки відчуємо через роки, а то й десятиліття.

Мої діти за цей рік в університеті та у школі були максимум півтора місяці. Весь інший час – дистанційне навчання, карантин, нескінченні канікули.

Герої Ремарка та інших великих письменників вважалися загубленим, втраченим поколінням тому, що замість навчання вони воювали на фронтах Першої Світової. Діти нині також воюють більше, ніж навчаються – за екранами своїх комп’ютерів «ріжуться» у «шутери» – стрілялки.

Мабуть вже більшість батьків зрозуміли, що дистанційне навчання – це профанація. І не у вчителях справа – молодший син навчається в одній із кращих шкіл області. Немає справжнього контакту між вчителем та учнем. Уроків дистанційних на день зазвичай три. А наживо було 7-8.

Я не вірю в те, що десь приблизно три з половиною мільйони українських школярів після майже річного безперервного перебування перед екраном комп’ютера за іграми (іноді за уроками) всі як один стануть програмістами високого класу. Так не буває.

Страшно навіть уявити, якщо цей карантин, карантин вихідного дня, локдаун чи щось подібне триватиме ще роки зо два-три. Отримаємо покоління абсолютних неуків. Які навіть спробують піти вчитися до університетів та академій (інститути в нас вже, здається, закінчилися). І їх будуть брати за батьківські гроші – викладачам та менеджменту вузів також хочеться їсти. Уявляєте, яких «якісних» інженерів, педагогів, медиків випустять у світ через деякий час?

Хтось скаже – а нехай батьки займаються з дітьми. Вибачте, а якщо я не педагог, а машинобудівник, до того ж який вчився у радянські часи таким дивним предметам, як «начертательная геометрия» та «сопромат» з допомогою логарифмічної лінійки та табличок Брадіса? І немає в мене хисту до передачі знань молодому поколінню?

Найстрашніше, що ніхто не бачить, не розуміє виходу з ситуації. Не можна дітям ходити до школи, як раніше, бо, вибачте, почнуть помирати, заражуючи одне одного. Не ходити, не вчитися повноцінно – отримаємо генерацію малоосвічених українців. І поки Ілон Маск буде колонізувати Марс, наші нащадки будуть табуретки робити?

Не хочеться такого майбутнього для країни. Мабуть, є якийсь інший шлях. На жаль, ми поки що не знаємо, який він і куди веде…

Геннадій РИБЧЕНКОВ