КИСНЕВІ ЛІЖКА: ДВІ ТРЕТИНИ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 3093 жителя області, 2734 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 34,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 39,2%.

359 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 106;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 177;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 21;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 28;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 27.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 16 тяжких хворих в обласній лікарні.

Наразі 363 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 116 вільні.