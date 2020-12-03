КИСНЕВІ ЛІЖКА: ДВІ ТРЕТИНИ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 3093 жителя області, 2734 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 34,2 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 39,2%.
359 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 106;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 177;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 21;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 28;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 27.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 16 тяжких хворих в обласній лікарні.
Наразі 363 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 116 вільні.