КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 3 ГРУДНЯ

У Кіровоградській області зафіксували ще 195 випадків інфікування на коронавірус.
Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 3 грудня.
У лабораторному центрі провели 1105 ПЛР-досліджень і 58 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сімдесят в обласному центрі;
чотирнадцять у м. Олександрія;
шість у м. Знам’янка;
десять у м. Світловодськ;
десять у Благовіщенському районі;
п’ять у Бобринецькому районі;
чотири у Гайворонському районі;
чотири у Голованівському районі;
два у Добровеличківському районі;
сім у Долинському районі;
три у Знам’янському районі;
одинадцять у Кропивницькому районі;
три у Компаніївському районі;
дванадцять у Маловисківському районі;
один у Новомиргородському районі;
вісімнадцять у Новгородківському районі;
три у Новоукраїнському районі;
три в Олександрійському районі;
п’ять в Олександрівському районі;
три у Світловодському районі;
один в Онуфріївському районі.
За минулу добу одужало від коронавірусної інфекції 21 житель обласного центру, 4 з Долинського району, по 1 жителю з Олександрійського, Новоукраїнського та Вільшанського районів, 2 з Новоархангельського району та стільки ж з Кропивницького району, а також по 6 жителів з Добровеличківського та Онуфріївського районів.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли один летaльний випaдок COVID-19. Йдеться про 39-річного чоловіка з Кропивницького.