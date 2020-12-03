КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 3 ГРУДНЯ

У Кіровоградській області зафіксували ще 195 випадків інфікування на коронавірус.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук сьогодні, 3 грудня.

У лабораторному центрі провели 1105 ПЛР-досліджень і 58 ПЛР-досліджень в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сімдесят в обласному центрі;

чотирнадцять у м. Олександрія;

шість у м. Знам’янка;

десять у м. Світловодськ;

десять у Благовіщенському районі;

п’ять у Бобринецькому районі;

чотири у Гайворонському районі;

чотири у Голованівському районі;

два у Добровеличківському районі;

сім у Долинському районі;

три у Знам’янському районі;

одинадцять у Кропивницькому районі;

три у Компаніївському районі;

дванадцять у Маловисківському районі;

один у Новомиргородському районі;

вісімнадцять у Новгородківському районі;

три у Новоукраїнському районі;

три в Олександрійському районі;

п’ять в Олександрівському районі;

три у Світловодському районі;

один в Онуфріївському районі.

За минулу добу одужало від коронавірусної інфекції 21 житель обласного центру, 4 з Долинського району, по 1 жителю з Олександрійського, Новоукраїнського та Вільшанського районів, 2 з Новоархангельського району та стільки ж з Кропивницького району, а також по 6 жителів з Добровеличківського та Онуфріївського районів.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли один летaльний випaдок COVID-19. Йдеться про 39-річного чоловіка з Кропивницького.