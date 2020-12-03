ПЕРВОЗВАНІВСЬКА ОТГ: ЗНАЙШЛИ ФІНАНСОВІ ПОРУШЕННЯ

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області завершили ревізію бюджету Первозванівської сільської об’єднаної територіальної громади та фінансово-господарської діяльності Первозванівської сільської ради за період з 01.10.2017 по 30.06.2020. Установили низку порушень, що призвели до втрати майже 1,2 млн грн.

Зокрема, ревізією встановлено, що за серпень 2017 року – травень 2020 року до актів виконаних робіт із благоустрою, прибирання приміщень та територій, вивезення сміття, ліквідації карантинних рослин та сміттєзвалищ, було включено матеріали та витрати на роботу орендованої і власної техніки, які не підтверджені первинними документами бухгалтерського обліку КП «Добробут», що призвело до завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг на суму понад 280 тис. грн.

Крім того, аудиторами виявлено нецільове використання 134 тис. грн із місцевого бюджету всупереч завданням, визначеними місцевою програмою «Ветеран». Програмою визначено, що бюджетні кошти повинні спрямовуватись на проведення урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення 8 травня, людей похилого віку, придбання подарунків для вшанування і відзначення ветеранів війни та праці з нагоди ювілеїв та пам’ятних дат тощо. Проте вказані кошти були використані не на вищезазначені заходи, а на виплату заробітної плати голові ради ветеранів.

Під час ревізії встановлено також низку інших порушень, що призвели до втрати на суму майже 678 тис. грн, в т. ч. порушення з оплати праці, недоотримання доходів від оренди майна, недостача товарно-матеріальних цінностей тощо.

За допущені порушення фінансової дисципліни складено 4 протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 164-2 КУпАП. Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.

Пресслужба Управління Східного офісу

Держаудитслужби в Кіровоградській області