СТАРІ ТА НОВІ КОНФЛІКТИ: ЯК НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВЛАДУ ПЕРЕДАЮТЬ

Завершилися місцеві вибори в Україні, які визнали легітимними і законними, вже відомий склад місцевих рад. Та чи так просто депутати попередніх скликань віддають свої мандати, а мери передають свої крісла? Як виявилося, не всюди і не зовсім гладко. Тож «Народне слово» зацікавилося свіжими скандальними рішеннями місцевих рад, а також конфліктами під час передачі владних важелів.

Обласна рада: чергова спроба повернутися

Остання, тридцять четверта сесія обласної ради Кіровоградщини попереднього, сьомого скликання відбулася 25 листопада. Варто зазначити, що воно було позачерговим. Під час засідання серед іншого депутати вкотре розглянули питання про поновлення на посаді заступника голови облради партійця «Свободи» Ігоря Степури.

Нагадаємо: Ігоря Степуру достроково звільнили з посади заступника голови облради з 17 вересня 2019 року з формулюванням «у зв’язку із незадовільним виконанням функціональних обов’язків». Пізніше він подав позов про поновлення його на посаді і виплати йому за «прогуляний» час зарплати (в місцевих радах отримують зарплату лише голови та заступники голів рад). Кіровоградський окружний адміністративний суд 13 лютого 2020 року вирішив задовольнити позов Ігоря Степури і йому мали компенсувати зарплату за цей період у сумі 125 тисяч гривень. Цікаво, що сам «свободівець» при цьому заявляв, що «не тримається за посаду», але хотів би зберегти крісло «для представлення інтересів громади». Та для поновлення не вистачило депутатської підтримки. Обласна рада подала у відповідь апеляцію, і судова тяганина продовжилася.

І ось постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2020 року змусила депутатів знову розглядати питання про поновлення Ігоря Степури на посаді. Проте кількості голосів знову не вистачило: поновлення підтримала лише третина присутніх в залі депутатів. Варто зазначити, що у складі новообраної облради представників партії «Свобода» немає.

Обласна рада вже восьмого скликання вперше має зібратися 8 грудня. Попередньо обласна виборча комісія призначила дату першого засідання на 1 грудня 2020 року. Але пізніше виявилося, що частина новообраних депутатів перебувають на самоізоляції через нову коронавірусну інфекцію. Тому підготовча депутатська група запропонувала перенести пленарне засідання на тиждень пізніше.

Долинська: перший конфлікт новообраних

Євген Звіздовський, тепер вже колишній голова райдержадміністрації, написав заяву про звільнення. Розпорядження про звільнення його з посади було підписано президентом 23 листопада 2020 року. Таке рішення колишнього держслужбовця зрозуміле: адже він виграв вибори на посаду очільника міськради Долинської об’єднаної територіальної громади.

Та вже під час першого ж засідання 27 листопада новообрані депутати декількох фракцій залишили залу засідань в знак протесту. Зокрема, представники партій «Батьківщина», Європейська солідарність», «За майбутнє» покинули сесію міськради, залишивши нерозглянутими п’ять з восьми питань порядку денного.

Євген Звіздовський, коментуючи такий «демарш» депутатів, зазначив, що їх начебто «цікавлять лише відстоювання власних інтересів та політичних амбіцій».

– Я не йду на жодні політичні поступки і не піду в них на поводу. Ми не ухвалили регламент, щоб транслювати засідання онлайн, – додав новообраний мер.

Звіздовський уточнив, що у сесійній залі залишилися лише 13 людей: 10 представників пропрезидентської партії «Слуги народу» та троє – з фракції прокремлівської «ОПЗЖ». А для ухвалення рішень потрібно не менше половини депутатського корпусу, тобто мінімум 14 людей.

В той же день представник фракції «За майбутнє» Олександр Коренков опублікував відповідь на заяви новообраного мера. За словами депутата, конфлікт стався у депутатів саме з міським головою.

– Ще до початку роботи отримали супротив з боку новообраного голови ОТГ. Те, що він заявляє про відстоювання власних інтересів – не відповідає дійсності й є маніпуляцією. Адже саме своїми діями він робить усе для того, щоб дискредитувати депутатів непідконтрольних йому фракцій, – написав у соцмережі Коренков.

Депутат Долинської ради розповів, що на узгоджувальній зустрічі з керівниками фракцій Євген Звіздовський не прийняв жодної їхньої пропозиції по розподілу посад у раді. До того ж, депутатів трьох фракцій (які і пішли на «демарш») начебто попередили про пленарне перше засідання неналежним чином – лише за дві з половиною години до початку. Тому вони й пропустили підготовчу сесію, а також не отримали попередньо порядок денний та проєкти рішень для ознайомлення.

Як виявилося, після організаційної частини першої сесії керівник фракції «За майбутнє» Валерій Черніцький виступив із заявою, що депутати покидають засідання через те, що їхні думки при формуванні порядку денного й комісій не були враховані і вони чекають компромісного діалогу від голови ОТГ.

Коренков також заявив, що після на депутатів начебто чинили тиск їхні колеги зі «Слуги народу». «Згодом деякі обранці від «Слуги народу» дозволили собі нахабство чинити тиск на депутатів та їхніх родичів, погрожуючи звільненням, оскільки мають на це вплив», – написав він.

Вже 30 листопада Євген Звіздовський виклав на свій сторінці у Фейсбуці допис про те, що у комунальних підприємствах Долинської громади назбиралося боргів на загальну суму 21,36 мільйона гривень. З цієї суми більше половини – а саме 11,96 млн гривень – становить борг КП «Міськкомунгосп», яке надає населенню послуги з теплопостачання. У тексті Звіздовський підкреслив, що ці борги назбиралися за час правління мерки Віри Тернавської та очільника «Міськкомунгоспу» Андрія Кушка:

– Реальний стан справ в комунальних підприємствах за час правління Тернавської В. та Кушка А. (за 5 років), – написав Звіздовський.

Наступне засідання сесії міськради Долинської поки не призначено, що робитимуть з боргами – наразі невідомо. Але Євген Звіздовський опублікував телефон власної гарячої лінії, на яку можна звернутися: (050)931-4714.

Пантаївка та Цапюк: кулаки після конфлікту

Конфлікти між вже колишньою міськрадою Олександрії та Пантаївською громадою були традиційними та гучними. Олександрійська рада під головуванням тодішнього мера Степана Цапюка то автобуси до громади не пускала, то фінансування спеціального дитбудинку, музичної школи та будинку культури у Пантаївці заблокувала, а єдиний дитсадок тут Цапюк взагалі вирішив ліквідувати. Також пантаївцям відмовляли в олександрійських установах медичних та соціальних послуг.

При цьому Цапюк не приховував, що всі дії спрямовані як своєрідна відповідь на те, що Пантаївка вирішила відділитися від Олександрії і відмовилася об’єднуватися з містом в одну ОТГ.

– Якщо вони від’єднаються від Олександрії, то повинні фінансуватися за рахунок своїх коштів, – запевнив наразі вже ексмер.

Селищний голова Пантаївки Ігор Бульба запевняв тоді, що так міська влада вирішила помститись жителям села.

– Поки ми ще не є ОТГ, десь дві третини доходів, які ми плануємо, заходять в Олександрійський міський бюджет. Ми оскаржуватимемо ці рішення у суді, – заявив на початку 2020 року Бульба.

Та згідно з результатами виборів 25 жовтня, міськраду Олександрії Степану Цапюку не вдалося очолити знову, а мером обрали колишнього голову облдержадміністрації Сергія Кузьменка.

Але «прощальні» рішення вже колишніх депутатів Олександрійської міськради щодо Пантаївки дивують. Так, під час останньої 93-ї сесії, яка відбулася 24 листопада, депутати сьомого скликання виділили з міського бюджету в бюджет Пантаївської ОТГ… 300 гривень. Про це агенції CBN повідомив місцевий депутат з фракції «ЄС» Віталій Заріцький. Ця сума має піти на проведення виборів місцевих рад.

– В усній формі мені пояснили, що ці 300 гривень необхідні для Пантаївки, на виготовлення друкованої продукції, – пояснив міський депутат.

Ще цікавішою вийшла ситуація щодо передачі майна. Влітку, а саме 17 липня 2020 року пресслужба міськради Олександрії проінформувала, що депутати одноголосно підтримали передaчу у комунaльну влaсність Пaнтaївської громaди будівлі, споруди тa мaйно зaклaдів освіти і культури, що знaходяться нa території селищa. Начебто чудове рішення, і конфлікт буде вичерпано. Та, як виявилося, обіцяти – не означає передати.

Ігор Бульба направив запит ще 8 жовтня із вимогою пояснити, на якій стадії знаходиться передача майна. Відповідь за підписом Степана Цапюка він отримав аж 16 листопада.

– На ваше звернення щодо передачі нерухомого майна та земельних ділянок до комунальної власності смт Пантаївка (в особі Пантаївської селищної ради) повідомляю, що це питання буде вирішуватись оновленим складом міської ради, яка буде сформована за результатами виборів 25 жовтня 2020 року, – йдеться у відповіді.

Олександрівці – за своїх!

В Олександрівці, яка є частиною Маловисківської об’єднаної тергромади, одне з перших рішень новообраної міськради зустріли супротивом. Так, нові міські депутати на першій же сесії призначили на посаду старости села Олександрівка Валерія Бобринця. А селянам ця кандидатура не підійшла, адже ця людина більшості з них незнайома і не проживає в селі. Про це вони заявили під час мітингу біля місцевого Будинку культури. Близько сотні місцевих мешканців підписалися під зверненням до Маловисківської міської ради, де висловити невдоволення кандидатурою старости.

– Під час зборів було зачитано звернення жителів стосовно підтримки на посаду старости мешканки села Оксани Онойко та колишнього старости Олександрівського старостату Олександра Кашпуровського. У разі ігнорування звернення до міськради учасники зібрання налаштовані вдатися до більш радикальних заходів: акцій на центральній площі міста Мала Виска чи перекриті автошляху Львів-Стрий-Знам’янка, який пролягає центром села Олександрівка, – йдеться у повідомленні Маловисківської ОТГ.

До учасників зборів біля Будинку культури прийшов запрошений Маловисківський міський голова Юрій Гульдас. Він пояснив обставини, які спричинили прийняття рішення ради щодо затвердження на посаді старости Валерія Бобринця. Але пояснення селян не задовольнили і на кандидатуру Бобринця вони категорично не погодилися.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ