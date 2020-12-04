ВІДНОВЛЮЄМО РОБОТУ ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ДОСТУПНОСТІ – АНДРІЙ НАЗАРЕНКО

Голова облдержадміністрації Андрій Назаренко доручив відновити роботу обласного комітету доступності.

Про це він сказав під час зустрічі з очільниками обласних громадських організацій, які опікуються питаннями людей із інвалідністю.

«Будемо долати бар’єри разом. Спочатку в інфраструктурі. У першу чергу відновимо роботу обласного комітету доступності. Далі проситиму це зробити і наші об’єднані громади», – зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, комітет доступності людей із інвалідністю та інших маломобільних груп населення облдержадміністрація утворила 2008 року.

Востаннє члени комітету збиралися рік тому.