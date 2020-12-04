“КОВІДНІ” ЛІЖКА КІРОВОГРАДЩИНИ: МАЙЖЕ 60% – ВІЛЬНІ

Станом на 4 грудня на Кіровоградщині зайнятість ліжок хворими становить 34,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 38,8%.

365 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 112;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 178;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 20;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 28;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 27.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 15 тяжких хворих: 13- в обласній лікарні, 2- в Центральній міській лікарні.

Наразі 364 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 117 вільні.