КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ З ПИТАНЬ ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС СТВОРЯТЬ ПРИ КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОДА

Координаційну раду з питань ветеранів АТО/ООС цього року створять при облдержадміністрації.

Про це повідомив радник голови ОДА з питань АТОвців Валерій Вєхтєв сьогодні, 4 грудня.

«Наша мета – об`єднати ветеранські організації в єдину спільноту, яка б вирішувала нагальні проблеми військовослужбовців і їхніх родин. Це своєрідний майданчик для комунікації ветеранів АТО/ООС області, перш за все — між собою. А також для підвищення координації з органами державної влади», – сказав радник голови ОДА.

Валерій Вєхтєв додав, що до складу координаційної ради увійдуть представники ветеранських, волонтерських громадських об’єднань, що згуртовують родичів загиблих героїв, надають соціальну і психологічну реабілітацію учасникам АТО/ООС тощо.