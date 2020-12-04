КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 ГРУДНЯ: ЧЕТВЕРО ПОМЕРЛИХ

Станом на 4 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 187 жителів області.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 грудня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1035 ПЛР-тестувань і 42 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сто три у місті Кропивницькому;

сім у м. Олександрія;

три у м. Знам’янка;

один у Благовіщенському районі;

одинадцять у Бобринецькому районі;

один у Вільшанському районі;

один у Голованівському районі;

два у Добровеличківському районі;

два у Знам’янському районі;

десять у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

п’ять у Новоархангельському районі;

п’ятнадцять у Новомиргородському районі;

три у Новоукраїнському районі;

двадцять в Олександрівському районі;

два в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 31 житель обласного центру, 4 з міста Знам’янка, 2 жителя з Гайворонського району та стільки ж з Олександрійського, Маловисківського та Новоархангельського районів, по 1 з Кропивницького та Добровеличківського районів, а також 11 жителів Онуфріївського району.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 4 летaльні випaдки COVID-19. Йдеться про чоловіка 55-ти років з Благовіщенського району, 82-річного чоловіка, 67-річну та 78-річну жінок з Кропивницького.