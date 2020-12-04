КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 4 ГРУДНЯ: ЧЕТВЕРО ПОМЕРЛИХ

Станом на 4 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 187 жителів області.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 4 грудня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1035 ПЛР-тестувань і 42 ПЛР-тестування в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сто три у місті Кропивницькому;
сім у м. Олександрія;
три у м. Знам’янка;
один у Благовіщенському районі;
одинадцять у Бобринецькому районі;
один у Вільшанському районі;
один у Голованівському районі;
два у Добровеличківському районі;
два у Знам’янському районі;
десять у Кропивницькому районі;
один у Маловисківському районі;
п’ять у Новоархангельському районі;
п’ятнадцять у Новомиргородському районі;
три у Новоукраїнському районі;
двадцять в Олександрівському районі;
два в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 31 житель обласного центру, 4 з міста Знам’янка, 2 жителя з Гайворонського району та стільки ж з Олександрійського, Маловисківського та Новоархангельського районів, по 1 з Кропивницького та Добровеличківського районів, а також 11 жителів Онуфріївського району.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 4 летaльні випaдки COVID-19. Йдеться про чоловіка 55-ти років з Благовіщенського району, 82-річного чоловіка, 67-річну та 78-річну жінок з Кропивницького.