МУРАЛ В 3-МУ ПОЛКУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (ФОТО)

Новостворений стінопис на території 3-го полку спецпризначенців у Кропивницькому презентували сьогодні, 4 грудня.

На ньому відтворена діорама останнього бою князя Святослава у 972 році на Хортиці.

Перший заступник голови ОДА Валерій Жалдак привітав і нагородив військовослужбовців з нагоди Дня Збройних Сил України.

«Для мене велика честь бути у 3-му полку спецпризначенців імені князя Святослава Хороброго. Завдяки вам наші діти спокійно сплять, а я та мої колеги виконують свої службові обов’язки. Схиляю голову перед вами та перед вашими побратимами», – наголосив Валерій Жалдак.

На церемонію до частини з музею заповідника острова Хортиця привезли меч князя Святослава Хороброго, на честь якого названо полк.