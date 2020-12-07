КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 7 ГРУДНЯ

Протягом минулої доби на коронавірус захворіли 106 жителів області, четверо – померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 7 грудня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 274 ПЛР-тестування.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ятдесят один у місті Кропивницькому;

п’ять у м. Олександрія;

п’ять у м. Знам’янка;

чотири у Вільшанському районі;

шість у Компаніївському районі;

десять у Кропивницькому районі;

двадцять чотири у Маловисківському районі;

один в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу 15 жителів обласного центру, 1 – зі Світловодська та ще по одному з Новгородківського та Світловодського районів.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 4 летaльні випaдки внаслідок COVID-19. Йдеться про чоловіка 66-ти років з Олександрії, 61-річну жінку з Новомиргородського району, 55-річного та 61-річного чоловіка з Кропивницького.