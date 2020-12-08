“КИСНЕВІ” ЛІЖКА: ТРЕТИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 3609 жителів області, 3285 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 30,9 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 36,2 %.

324 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 106;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 156;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 1;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 17;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 18;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 26.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 18 тяжких хворих: 17 – в обласній лікарні, 1 – в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 364 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 113 вільні.