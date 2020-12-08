КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 8 ГРУДНЯ

Протягом останньої доби на Кіровоградщині на коронавірус захворіло 58 осіб, 50 одужало, 4 померло.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 8 грудня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 724 ПЛР-тестування і 64 ПЛР-тестування в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
тридцять дев’ять у м. Кропивницькому;
шість у м. Олександрія;
два у м. Світловодськ;
три у Бобринецькому районі;
один у Благовіщенському районі;
три у Компаніївському районі;
два у Кропивницькому районі;
один у Маловисківському районі;
один в Олександрівському районі.
Одужали від коронавірусу 35 жителів обласного центру, 4 з Маловисківського району, по 1 жителю з Долинського, Вільшанського, Добровеличківського, Новоукраїнського, Новомиргородського та Гайворонського районів, а також 5 жителів Новоархангельського району.
Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 4 летaльні випaдки COVID-19. Йдеться про жінку 69-ти років з Голованівського району, 62-річну жінку з Новомиргородського району, 72-річного чоловіка з Добровеличківського району та 82-річного чоловіка з Бобринецького району.