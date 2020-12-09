“КОВІДНІ” ЛІЖКА НА 9 ЛИСТОПАДА: ТРЕТИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 3669 жителів Кіровоградщини, 3348 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 30,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 34,9 %.

321 стаціонарне ліжко у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 109;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 152;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 2;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 15;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 20;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 23.Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 16 тяжких хворих: 14 – в обласній лікарні, 2 – в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 364 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 118 вільні.