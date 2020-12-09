“КОВІДНІ” ЛІЖКА НА 9 ЛИСТОПАДА: ТРЕТИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 3669 жителів Кіровоградщини, 3348 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 30,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 34,9 %.
321 стаціонарне ліжко у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 109;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 152;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 2;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 15;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 20;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 23.Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 16 тяжких хворих: 14 – в обласній лікарні, 2 – в Олександрійській міській лікарні.
Наразі 364 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 118 вільні.