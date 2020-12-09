КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 ГРУДНЯ

Станом на 9 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіли 106 жителів області.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 грудня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1075 ПЛР-тестування і 34 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сімдесят п’ять у місті Кропивницькому;

один у м. Олександрія;

шість у м. Світловодськ;

три у Благовіщенському районі;

два у Вільшанському районі;

один у Гайворонському районі;

два у Добровеличківському районі;

два у Компаніївському районі;

п’ять у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новоархангельському районі;

три у Новоукраїнському районі;

два у Петрівському районі;

два в Устинівському районі;

Одужали від коронавірусу 29 жителів обласного центру, 5 – з Новгородківського району, 2 з Маловисківського району, по двоє – з Олександрії та Знам’янки та по одному жителю Добровеличківського, Петрівського та Олександрійського районів.

Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли 3 летaльні випaдки внаслідок COVID-19. Йдеться про чоловіка 74-х років з Олександрівського району, 58-річного чоловіка з Добровеличківського району, 72-річного чоловіка з Кропивницького.