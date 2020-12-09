КРАВ КОШТИ З КАРТКИ ОНКОХВОРОЇ ДІВЧИНИ

Завершено слідство щодо особи, яка в шахрайський спосіб привласнила 100 тис грн, призначених для лікування онкохворої дівчини.

Кіровоградська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт щодо мешканця Знам’янського району, який шляхом обману заволодів грошовими коштами, призначеними на лікування тяжко онкохворої кропивничанки (ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України).

Наразі чоловіку інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 361 ( несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, комп’ютерних мереж чи мереж зв’язку) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено на розгляд суду. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 8 років ув’язнення.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області.

Обставини справи:

У червні поточного року, шахраї викрали з банківської картки 103 тисячі гривень, які небуйдужі люди збирали для лікування онкохворої 25-річної кропивничанки. На жаль, незабаром, дівчина померла.

Правоохоронці встановили, що до протиправного заволодіння грошовими коштами причетний раніше неодноразово судимий за корисливі злочини мешканець Знам’янського району. Натрапивши у мережі Інтернет на оголошення про допомогу на лікування онкохворої доньки, обвинувачений зателефонував за вказаним номером та представляючись працівниками ОДА, вдаючи зацікавленість у наданні хворій фінансової допомоги, вивідав у матері хворої дівчини усю необхідну інформацію для вчинення шахрайських дій. Заблокувавши картку, зняв усі зібрані на лікування кошти і ще доступну на карті суму кредиту.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.