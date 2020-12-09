НАЗВАЛИ НАЙПОТРІБНІШІ ПРОФЕСІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ

До п’ятірки найзатребуваніших професій початку грудня, відповідно до зареєстрованих у службі зайнятості Кіровоградщини вакансій, увійшли cпеціаліст державної служби (місцевого самоврядування), оглядач-ремонтник вагонів, водій автотранспортних засобів, лікар загальної практики-сімейний лікар, електрогазозварник.

З 303 професій, вакансії за якими зареєстровані у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості, найбільше пропозицій роботи зареєстровано за такими професіями:

У лідерах на ринку праці на початку зими – cпеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) (45 вакансій).

Бажаючим працювати оглядачами-ремонтниками вагонів пропонується 40 вакансій.

На водіїв автотранспортних засобів очікують 34 пропозицій роботи.

Лікарям загальної практики-сімейним лікарям пропонують 32 вакансії.

Електрогазозварникам пропонувалося 29 вакансій.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, Олександрійського міськрайонного центру зайнятості та Петрівської районної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості