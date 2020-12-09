СТАРТУЄ АКЦІЯ «ЗИМОВА КАЗКА ДЛЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ»

БО «100 відсотків життя. Кропивницький» третій рік поспіль опікується дітками, хворими на туберкульоз, що проходять лікування амбулаторно та у стаціонарному відділенні КНП «Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради» (колишня назва – протитуберкульозного диспансеру) в рамках проєкту «100 відсотків життя та якісних послуг на Кіровоградщині».

– Наближаються День Святого Миколая, Новий рік, Різдво Христове. Всі ці свята дітки зустрінуть в лікарняних стінах, де бракуватиме затишку і гармонії такої, як вдома. Та ми з вами можемо все змінити! Ми можемо створити діткам зимову казку навіть у лікарні! – кажуть організатори.

Що для цього необхідно? Головне – ваше бажання! А далі – по списку добрих справ: ялинка в ігрову кімнату, олівці, альбоми, розмальовки, книги для дітей, пазлики, пластилін, конструктори з кубиків, настільні ігри (з великими частинами), манеж, візочок для малюків (сидячий), підгузки, мікрохвильова піч (для швидкого підігріву сумішей малюкам), іграшки (пластикові, щоб можна було мити).

Подарунки для хворих діток на свята приймаємо за адресою БО «100 відсотків життя. Кропивницький»: вул. Преображенська, 2 (будинок побуту), 6 поверх, кабінет №611.

Контактна особа: Наталія ( тел..: 066 586 03 27), яка вас зустріне у нашому офісі.

Створити казку для діток, які її чекають, – це найблагодійніша місія!

Віримо у чуйність і милосердя!