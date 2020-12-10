“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ВІЛЬНИХ – ДВІ ТРЕТИНИ

Наразі на COVID-19 хворіють 3824 жителя області, 3502 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 30,7 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 33,6 %.
322 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 107;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 151;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 2;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 18;
Знам’янська міська лікарня – 4;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 20;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 20.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 16 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 2 – в Центральній міській лікарні, 2 – в Знам‘янській міській лікарні.
Наразі 364 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 112 вільні.