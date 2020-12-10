“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ВІЛЬНИХ – ДВІ ТРЕТИНИ

Наразі на COVID-19 хворіють 3824 жителя області, 3502 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 30,7 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 33,6 %.

322 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 107;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 151;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 2;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 18;

Знам’янська міська лікарня – 4;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 20;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 20.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 16 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 2 – в Центральній міській лікарні, 2 – в Знам‘янській міській лікарні.

Наразі 364 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 112 вільні.