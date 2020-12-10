МІНУВАННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ФУТБОЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ: ПЕРШІ СЕСІЇ НОВИХ РАД

Минулого тижня в декількох міських радах вже нового скликання відбулися перші сесії. А у вівторок, 8 грудня, перші збори новообраних депутатів провели – ну, майже провели – і в обласній раді. Традиційно новообрані голови складали присяги, вирішували звичні для початку роботи після виборів кадрові питання. Та не обійшлося і без скандалів, гучних звільнень та навіть поліції. Як все було – розповідає «Народне слово».

Кропивницький: нові назви та старі звільнення

Перша сесія новообраної міської ради Кропивницького восьмого скликання розпочалася урочистим складанням Андрієм Райковичем присяги міського голови. Так, цю присягу він зачитав вже вдруге у цій залі.

– Присягаюся вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати свої обов’язки, – пообіцяв Райкович. А ще повідомив: як і за попередньої своєї каденції, зарплатню міського голови та стипендію почесного громадянина міста віддаватиме на благодійність.

Під час першої сесії 4 грудня вирішився конфлікт, який тягнувся не один рік: новообрані депутати поновили колишнього заступника мера Кропивницького Олександра Грабенка, звільненого в 2018 році за порушення присяги. Після звільнення Грабенко подав до суду, і вже в липні 2019 року суддя Кіровоградського окружного адмінсуду Андрій Сагун скасував сесійне рішення ради про звільнення чиновника. Суд зобов’язав поновити на посаді Грабенка і стягнути з міського бюджету близько 380 тисяч гривень зарплати за дев’ять місяців «вимушеного прогулу».

Тому під час сесії начальниця юридичного управління Марина Смаглюк запропонувала поновити Грабенка на посаді, щоб виконати рішення судді, після чого його одразу й звільнити.

– Сьогодні є унікальна можливість у нас з вами поновити Грабенка, який вважає, що його було звільнено незаконно, за рішенням суду, виконати рішення суду. І, ви бачите, в порядку денному через декілька пунктів є питання про його звільнення. Сьогодні ми його поновлюємо і далі звільняємо, тому що закінчилася каденція минулого скликання.

Депутати дослухалися до пропозиції юристки і ухвалили відповідні рішення.

Також депутати обрали й нового секретаря міської ради, й старосту Новенського округу в складі громади, призначили заступників голови, затвердили склад виконкому.

Так, секретаря міської ради обирали шляхом таємного голосування. Згідно з його результатами, посаду обійняв юрист Олег Колюка, кандидатуру якого підтримали 35 депутатів, двоє були проти. До цього Колюка очолював управління комунальної власності міської ради Кропивницького.

Щодо заступників мера Кропивницького, то в керівництві поруч з Райковичем залишилися, як і при попередньому складі ради, Олександр Вергун та Олександр Мосін. Варто зазначити, що і Колюка, і Вергун, і Мосін і сам Райкович балотувалися від партії «Пропозиція» на цих виборах.

Також посади заступників мера отримали підприємець від «Слуги народу» Михайло Бєжан та попередній очільник міського управління молоді та спорту Сергій Колодяжний.

Старостинський округ селища Нового очолить керівниця ЖЕО №2 Любов Марченко.

Щодо виконавчого комітету, то до його складу увійшли 12 осіб. Це виконавча директорка «Ятрані» Наталія Артеменко, нова керуюча справами виконавчого комітету міськради Світлана Балакірєва; голова громадської ветеранської організації Валерій Вєхтєв, директор ТОВ «Колорит+» Руслан Згривець, гендиректор ТОВ «Екселент М» Андрій Кролевець, віце-президентка торгово-промислової палати Людмила Солонар. Також до міськвиконкому увійшли вище згадані Сергій Колодяжний, Олег Колюка і Любов Марченко.

Одне з перших рішень міськрад стосується не кадрової політики, а власне назви цієї ради. Так, депутатський корпус проголосував за нову назву – «Кропивницька міська рада» замість попередньої «міська рада міста Кропивницького». Відповідно перейменували й виконком: тепер він носить назву «виконавчий комітет Кропивницької міської ради».

Нагадаємо: після цьогорічних виборів склад міськради Кропивницького оновився десь на дві третини – знову обрані до міської ради16 із 42 депутатів. Усі без виключення міські обранці мають вищу освіту. Третину депутатів Кропивницької міськради, як і в раді Олександрії, в цьому скликанні складають жінки.

Олександрія: театральний розмах

В новообраному депутатському корпусі Олександрії нараховується 38 депутатів, з яких 29 – чоловіки.

Перша сесія міськради тут відбулася з театральним розмахом – у прямому сенсі цього слова. Адже перша сесія восьмого скликання дійсно зібралася у театральній залі міського Палацу культури . Сюди прибули 35 депутатів для реєстрації, новий мер Сергій Кузьменко а також його попередник Степан Цапюк.

Цапюк виступив з промовою, в якій згадав про окремі моменти своєї роботи у мерському кріслі, за що отримав від наступника-переможця побажання міцного здоров’я, букет троянд та безстроковий абонемент на ігри футбольного клубу «Олександрія».

– Для тих, хто розказує, що Кузьменко прийшов на рік чи два, а потім його оберуть в парламент… Я буду працювати повний термін – це як мінімум. А взагалі, досвідчені люди запевняють, що серйозний мер з серйозною командою – це як мінімум двадцять років. Правда, Степан Кирилович? – виголосив із трибуни Кузьменко.

До своєї команди новий міський голова взяв людей, чиї прізвища вже лунали на політичному полі Кіровоградщини. Так, першим заступником мера стане колишній перший заступник голови облради Юрій Гугленко. Не першими, але заступниками мера стали також кандидат до обласної ради від «Слуги народу» підприємець Юрій Шклярук і колишня заступниця селищного голови Приютівської громади, депутатка обласної ради від політичної партії «Європейська солідарність» Ірина Чемерис.

Керуючим справами виконкому став в минулому голова Петрівської РДА, депутат облради від партії «ЄС» Сергій Завалій.

Окремо Сергій Кузьменко представив Олега Воробченка:

– Це молодий архітектор, втілюватиме передові урбаністичні ідеї в Олександрії. Саме він є автором проєкту парку на Садовій. І мені здається справедливим дати можливість автору самому втілити в життя свою ідею.

Також новообраний мер розповів про свої найближчі плани. Насамперед – це побороти корупцію у самій міськраді: «Виметемо корупцію з міської ради! Все місто загрузло в якихось темних схемах. Тільки відкриті й чесні, однакові умови для всіх!», – заявив колишній голова облдержадміністрації.

Скоріш за все, Кузьменко має на увазі нещодавній корупційний скандал. Виявилося, що працівник міського управління охорони здоров’я у змові з деякими працівниками місцевої лікарні із 2016 року по березень 2020 року вносили недостовірну інформацію до документів, привласнивши так майже 200 000 гривень. Ці кошти мали би виділятися на зарплати медичним працівникам.

Щодо запланованих проєктів, то Сергій Кузьменко окреслив декілька. По-перше, це завершення реконструкції власне міського Палацу культури, де розташований Олександрійський театр.

По-друге, це парк Шевченка і кінотеатр на Соборній площі. «Це інвестиційні проекти. На їх реалізацію не буде залучено жодної копійки з міського бюджету. Обіцяю: Олександрія буде мати красивий міський парк і сучасний кінотеатр», — заявив він.

Крім того, новий мер пообіцяв втілення проектів, які перемогли в конкурсі «Олександрії – новий рівень!»: парк на Садовій, фонтан і Міст закоханих.

Як і на інших перших сесіях, олександрійці насамперед таємним голосуванням обрали секретаря міськради. Цю посаду обійняла депутатка від партії «Пропозиція» Вікторія Косяк.

Обласна рада: у залі працюють… кінологи

З новообраною обласною радою вже восьмого скликання все ніяк не вдається вдало розпочати сесію. Чи взагалі її розпочати. Спочатку засідання призначили на 1 грудня, та потім перенесли через захворювання деяких депутатів на COVID-19.

Вже у вівторок, 8 грудня, депутати прибули до обласної сесійної зали, куди через карантинні обмеження впускали виключно за списками. Та сесія ще не почалася, а вже скандал: голову Громадської ради при облдержадміністрації Анатолія Войного до зали не пустили – начебто його не знайшли у списках. Водночас сам Войний заявляє, що повідомлення про участь у сесії трьох представників Громадської ради було направлено заздалегідь до органу місцевого самоврядування. Тож представники Громадської ради написали відповідну заяву до поліції.

Колишній голова облради, Олександр Чорноіваненко, який знову є серед кандидатів на цю ж посаду, виступив перед депутатами в якості голови підготовчої депутатської групи.

На початку сесії зареєструвалося 63 депутати. Вони встигли проголосувати за склад тимчасової президії ради: тимчасово в ній головував ексзаступник голови ОДА Сергій Коваленко. Іншими чотирма членами тимчасової президії стали Чорноіваненко, колишній нардеп Олександр Горбунов, висуванець партії «Слуга народу» Сергій Шульга та Вадим Волканов від «ОПЗЖ».

Депутати вже проголосували за склад лічильної комісії, комісія вже визначила нюанси проведення таємного голосування, щоб визначити голову облради.

В порядку денному, крім суто організаційних питань, значилося обрання нового голови облради. На цю посаду свої кандидатури висунули два партійні осередки: «батьківщина» запропонувала Олександра Чорноіваненка ,а партія «Слуга народу» – Сергія Шульгу.

Чорноіваненко під час виступу у якості кандидата розповів, що якщо він знову обійме посаду голови облради, то у свої заступники запропонує Юрія Семенюка («Пропозиція»), колишнього заступника голови облради Юрія Гугленка, Сергія Коваленка та Ірину Чемерис (усі – «ЄС»)…

Встиг розповісти про себе й інший кандидат – Сергій Шульга. А ось задати запитання йому депутати вже не встигли: близько 12 години дня до поліції зателефонували і заявили, начебто сесійна зала замінована. Про це повідомили Сергію Коваленку, який оголосив перерву.

– На вході є Нацгвардія, яка всіх перевіряла. Я як колишній керівник Служби безпеки Кіровоградської області кажу, що це провокація! Я пропоную продовжити наше зібрання і почати голосування, – продовжував казати в мікрофон Шульга, не пускаючи поліцейського до мікрофону, щоб оголосити евакуацію.

Поліцейському довелося без мікрофону пояснювати присутнім в залі про можливу загрозу. Прибула поліція діалогу допомогла присутнім евакуюватися.

«Мабуть окремі політичні сили бояться змін, ви ж бачите, він чотири рази був депутатом обласної ради. Не хоче він звільнятися», — продовжував гнути своє Шульга перед журналістами під час евакуації, натякаючи, скоріш за все, на свого конкурента на посаду голови облради.

До Сергія Шульги в сесійній залі підійшов голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Що саме він йому сказав – чутно не було, а ось відповідь Шульги потрапила до запису: «хочете цирку? Буде вам цирк!».

Згодом на своїй сторінці у Фейсбуці голова ОДА також написав, що вважає «мінування» політичним ходом:

– Неприпустимо, що хтось наважився застосувати примітивну технологію з «замінуванням». У підсумку маємо зірване установче засідання. Плюс зрив робочого процесу обласних адміністрації і ради. Я закликаю представників усіх партій сідати за стіл переговорів і шукати консенсус. І не вставати, допоки його не знайдуть. Прошу не затягувати процес, адже попереду у нас прийняття важливих для Кіровоградщини і її жителів рішень, – написав Андрій Назаренко у соцмережі.

Після оголошення перерви до зали облради увійшли поліцейські кінологи зі службовими собаками, сапери.

Вибухівку, на щастя, не знайшли, тож повідомлення про мінування виявилося неправдивим. А таємне голосування за голову облради проведуть вже наступного засідання сесії, яке заплановане на 11 грудня.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ