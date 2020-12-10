НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАРТУВАЛА ПРИРОДООХОРОННА АКЦІЯ «НОВОРІЧНА ЯЛИНКА-2021»

Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства разом із департаментом екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації розпочинають природоохоронну акцію «Новорічна ялинка-2021».

«Створюємо штаб із організації проведення природоохоронних заходів. Головне завдання – забезпечити легальну та прозору підготовку новорічних ялинок для продажу, не допустити браконьєрських вирубок хвойних. Будемо перевіряти у ялинок наявність спеціальних чипів, які би вказували на законну вирубку. За збереження та охорону лісів України відповідальні всі – від посадовців до звичайних громадян», – зазначили у департаменті екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу.

Фахівці департаменту звертають увагу, що незаконна вирубка і пошкодження ялинок, перевезення та зберігання незаконно зрубаних ялинок тягнуть за собою накладення штрафу. Він становить для громадян від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це від 510 до 1020 гривень, а для посадових осіб – від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 2550 – 5100 гривень.

Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1700 гривень) із конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої.

У департаменті закликають громадян при купівлі ялинки звертати увагу на наявність маркування.