ОБЛАСТЬ ОТРИМАЛА ПЕРШІ КИСНЕВІ КОНЦЕНТРАТОРИ

Медзаклади Кіровоградщини отримали та готові встановлювати кисневі концентратори, які для області придбала держава.

Про це сьогодні, 10 грудня, повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко:

“Ми отримали першу партію кисневих концентраторів із тих, що для Кіровоградщини придбала держава. Поки маємо 40 штук. Через великий обсяг техніки, який сьогодні надходить в Україну, верифікація на кордоні займає трохи більше часу. 25 концентраторів передали в обласний госпіталь. Трохи раніше медзаклад отримав апарат ШВЛ.

Буквально до кінця дня техніку встановлять, і Геннадій Сябренко відзавтра готовий приймати більше пацієнтів. Першочергово, це хворі на коронавірус наші ветерани та військові.

Будівництво кисневої станції у медзакладі вже на фінішній прямій.

Решту 15 концентраторів передаємо в обласну лікарню”.