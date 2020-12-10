ПОНАД 1200 МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЛИ ВАУЧЕРИ НА БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ

За сприяння служби зайнятості зайняті та незайняті трудовою діяльністю громадяни мають нагоду одноразово отримати ваучер на безкоштовне навчання за більше ніж сорока напрямами професій та спеціальностей. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Видача ваучерів на безкоштовне навчання розпочалась у 2013 році. Тоді за рік було видано 501 ваучер, але скористалися ними (приступили до навчання) лише 160 отримувачів. Загалом за понад 7 років дії цієї послуги було видано 1203 ваучери, якими скористалися (приступили до навчання) 493 особи.

Розподіл за професіями та напрямками, за якими навчалися за ваучерами:

соціальна робота – 139 осіб;

тракторист-машиніст с/г виробництва – 118 осіб;

агрономія – 45 осіб;

розроблення програмного забезпечення – 44 особи;

водій навантажувача – 29 осіб;

землевпорядкування – 28 осіб;

програмне забезпечення систем – 21 особа;

харчові технології – 21 особа;

електрогазозварник – 12 осіб;

геодезія та землеустрій – 11 осіб;

комп’ютерні системи і мережі – 8 осіб;

бджоляр – 6 осіб;

комп’ютерна інженерія – 4 особи;

виробництво і переробка продукції рослинництва – 3 особи;

промислове і цивільне будівництво – 3 особи;

обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів – 1 особа;

захист і карантин рослин – 1 особа;

інженерія програмного забезпечення – 1 особа;

Автомобілі та автомобільне господарство – 1 особа.

Довідково:

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2013р. №207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»

Право на одноразове отримання ваучера на навчання мають:

особи віком понад 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно;

особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію.

Особа повинна мати професійно-технічну або вищу освіту. Вибір професії (спеціальності), напрямку підвищення кваліфікації з Переліку, затвердженого наказом Мінсоцполітики для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці. Вибір місця навчання з переліку навчальних закладів, що мають ліцензію на діяльність з надання освітніх послуг, здійснюється особою. Ваучер видається, якщо людина не проходила перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття протягом 3 останніх років; Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на даний період прожитковий мінімум – 1841 грн). Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. При пошкодженні чи втраті ваучер відновленню не підлягає.

Відділ організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості