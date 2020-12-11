КІРОВОГРАДЩИНА НА 90% ВИКОНАЛА РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ З ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Про це повідомила заступниця голови Кіровоградської ОДА Світлана Лобанова під час засідання Регіональної ради професійної освіти.

«Кіровоградщина має встигати за актуальністю професій. Для цього є комунікація між закладами профтехосвіти, підприємствами, центром зайнятості та профільними департаментами. Зараз нам важливо скоригувати регіональне замовлення, а також обговорити виклики, які постануть перед нами у напрямі професійно-технічної освіти у наступному році», – зазначила Світлана Лобанова.

Топовими галузями у цьому році в закладах освіти є громадське харчування, сільське господарство та загальні професії для всіх галузей економіки.

«Згідно з регіональним замовленням на 2020 рік, затвердженого регіональною радою, обсяг замовлення у робітничих кадрах і молодших спеціалістах по області склав 4317 осіб. З виконання регіонального замовлення на підготовку робітників закладами професійної освіти маємо 92,2%, фахової передвищої освіти області – 94,8 %», – повідомила заступниця голови ОДА.

Світлана Лобанова наголосила, що сьогодні регіональне замовлення потребує певних коректив із точки зору потреб економіки, а відтак у ході формування його на наступний рік важливою має бути думка роботодавців.