КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ГРУДНЯ

“Ковідна статистика”: протягом останньої доби серед мешканців області 59 захворіло, 53 одужало, 2 померло.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 грудня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 229 ПЛР-тестувань.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
Тридцять шість у м. Кропивницькому;
дванадцять у м. Олександрія;
два у м. Світловодськ;
один у Благовіщенському районі;
один у Бобринецькому районі;
три у Гайворонському районі;
два у Кропивницькому районі;
один у Маловисківському районі;
один у Новоукраїнському районі.
Одужали від коронавірусу 40 жителів обласного центру, 11 з Петрівського району, а також по 1 жителю із Компаніївського району та міста Олександрія .
Нa Кіровогрaдщині зафіксували 2 летальних випадків COVID-19. Йдеться про чоловіка 59-ти років з Благовіщенського району та 67-річну жінку з обласного центру.