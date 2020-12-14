КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ГРУДНЯ

“Ковідна статистика”: протягом останньої доби серед мешканців області 59 захворіло, 53 одужало, 2 померло.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 грудня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 229 ПЛР-тестувань.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

Тридцять шість у м. Кропивницькому;

дванадцять у м. Олександрія;

два у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

один у Бобринецькому районі;

три у Гайворонському районі;

два у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу 40 жителів обласного центру, 11 з Петрівського району, а також по 1 жителю із Компаніївського району та міста Олександрія .

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 2 летальних випадків COVID-19. Йдеться про чоловіка 59-ти років з Благовіщенського району та 67-річну жінку з обласного центру.