ВИЗНАЧИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «БЕЗ НАСИЛЬСТВА СВІТ СТАНЕ КОЛЬОРОВИМ» (ФОТО)

В облдержадміністрації нагородили переможців обласного конкурсу дитячих малюнків «Без насильства світ стане кольоровим».

Конкурс дитячих малюнків проводився в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства». Участь узяло понад 400 дітей із усієї Кіровоградщини.

Фахова комісія визначила переможців конкурсу за двома віковими категоріями: від 7 до 12 років, від 13 до 18 років.

Заступник голови Кіровоградської ОДА Світлана Лобанова привітала авторів кращих робіт і вручила їм дипломи та цінні подарунки:

ІІІ місце в молодшій віковій категорії посів учень Новопразької спецшколи Кіровоградської обласної ради 11-річний Іван Попов із роботою «Сім’я – це простір без насильства»;

ІІ місце в молодшій віковій категорії зайняла 9-річна Дарина Затуливітер з Добровеличківки з малюнком «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома»;

І місце в молодшій віковій категорії зайняв 7-річний Владислав Хайнацький і Кропивницького з малюнком «Я за дитинство без насильства»;

ІІІ місце в старшій віковій категорії посіла 15-річна Ірина Голованова з Малої Виски з роботою «Батьківські руки мають обіймати»;

ІІ місце в старшій віковій категорії зайняла 14-річна Тетяна Вагнер з Бобринця з роботою «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома»;

І місце в старшій віковій категорії посів 13-річний Артем Талата з Онуфріївки. Робота називається «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома».

Раніше в облдержадміністрації відбулася виставка дитячих малюнків-учасників конкурсу.