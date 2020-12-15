КЕРІВНИК КРОПИВНИЦЬКОГО СІЗО ПОСТАНЕ ПЕРЕД СУДОМ

Кіровоградська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно начальника Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні минулого року внаслідок неналежного виконання керівником держустанови своїх службових обов’язків, зокрема щодо вільного пересування ув’язнених між режимними корпусами і камерами та відсутності належного контролю з боку персоналу, психологу установи було спричинено легкі тілесні ушкодження одним з ув’язнених.

Ввечері того ж дня, ув’язнені вийшли зі своїх камер через незачинені двері та почали пошкоджувати майно.Через це були залучені працівники з різних міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України та підлеглих їм установ задля проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання та припинення дій, що дезорганізують роботу установи, масових заворушень, проявів групової непокори засуджених і осіб, узятих під варту, а також ліквідації їх наслідків. Внаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 130 000 гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.