“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ТРЕТИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4128 жителів області, 3807 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 30,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 33,7 %.

321 стаціонарне ліжко у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 102;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 143;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 6;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 27;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 2;

ДобровеличКівська ЦРЛ ДобровеличКівської районної ради – 21;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 20.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 17 тяжких хворих: 16 – в обласній лікарні, 1 –в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни.

Наразі 444 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 198 вільні.