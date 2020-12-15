КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 ГРУДНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за добу: 48 захворіло, 38 одужало, 4 померло.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 грудня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 598 ПЛР-тестувань та 62 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять шість у м. Кропивницькому;

чотири у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

один у м. Світловодськ;

два у Бобринецькому районі;

один у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новомиргородському районі;

три в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 33 жителів обласного центру, 4 з Компаніївського району та 1 житель з Кропивницького району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 4 летальних випадки COVID-19. Йдеться про чоловіка 53-х років та жінку 69-ти років з м. Кропивницький, 61-річного чоловіка з Петрівського району та 52-річного чоловіка з Маловисківського району.