ФОПИ ТА НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ КІРОВОГРАДЩИНИ МОЖУТЬ ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ НА ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ

Відучора запрацювала нова послуга на порталі «Дія» — подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам і найманим працівникам.

Про це повідомив заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Шеремет.

«Портал «Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. Якщо ваш основний вид діяльності підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, ви можете оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня включно», – зазначив Сергій Шеремет.

Посадовець додав, подання заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично держава зарахує на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.

Отримати допомогу від держави можуть:

1. Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

• основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;

• організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;

• середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;

• найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

2. ФОПи, якщо:

• станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;

• займається діяльністю понад 3 місяці;

• сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

• якщо не є одночасно найманим працівником.

Як оформити заяву на порталі «Дія»?

• Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі.

• Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

• У розділі «Послуги» оберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам.

• Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

• Підтвердіть своє поточне місце роботи.

• Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

• Перевірте та надішліть заповнену заяву.

• Очікуйте повідомлення про нарахування виплати.

Як оформити заяву в застосунку?

• Авторизуйтесь у застосунку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

• У розділі «Послуги» натисніть «Отримати допомогу».

• Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

• Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.