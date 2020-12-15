ФОПИ ТА НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ КІРОВОГРАДЩИНИ МОЖУТЬ ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ НА ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ

Відучора запрацювала нова послуга на порталі «Дія» — подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПам і найманим працівникам.
Про це повідомив заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Шеремет.
«Портал «Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. Якщо ваш основний вид діяльності підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, ви можете оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня включно», – зазначив Сергій Шеремет.
Посадовець додав, подання заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично держава зарахує на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.
Отримати допомогу від держави можуть:
1. Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:
• основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;
• організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;
• середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за ІІІ квартал;
• найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.
2. ФОПи, якщо:
• станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинні заходи;
• займається діяльністю понад 3 місяці;
• сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;
• якщо не є одночасно найманим працівником.
Як оформити заяву на порталі «Дія»?
• Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі.
• Зареєструйтеся чи авторизуйтеся, якщо вже зареєстровані, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
• У розділі «Послуги» оберіть Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам.
• Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
• Підтвердіть своє поточне місце роботи.
• Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.
• Перевірте та надішліть заповнену заяву.
• Очікуйте повідомлення про нарахування виплати.
Як оформити заяву в застосунку?
• Авторизуйтесь у застосунку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
• У розділі «Послуги» натисніть «Отримати допомогу».
• Дія автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.
• Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.