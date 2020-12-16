МІСЦЕВІ РАДИ: КВОТИ ТА ПОСАДИ

Минулого вівторка перше засідання новообраних обласних депутатів перервали неправдивим повідомленням про мінування сесійної зали. Причому на найцікавішому моменті: обранні голови облради і, відповідно, заступників. Продовження засідання перенесли на п’ятницю. І цього разу, на щастя, обійшлося без поліції і кінологів. Хто очолив обласну раду, скільки утворили постійних комісій та як відкликати депутата, який вам не подобається – інформує «Народне слово».

Від СБУ – до облради

Ще під час першої частини першого засідання облради 8 грудня на посаду голови свої кандидатури запропонували дві фракції — партій «Батьківщина» і «Слуга народу». Від «Батьківщини» йшов чинний на той момент голова облради Олександр Чорноіваненко, а від другої партії – ексочільник обласного управління СБУ Сергій Шульга. Тоді ж кандидати виступили з короткою само презентацією. Як виявилося, Шульга пішов зі служби на пенсію і наразі є засновником приватного підприємства, що займається економічною безпекою агрохолдингу «I&U Group». Як зазначають у виданні «Без купюр», засновником «I&U Group» є відомий на Кіровоградщині підприємець Сергій Тарасов. Водночас його син – Олег Сергійович Тарасов – є народним депутатом від партії «Слуга народу» у Верховній Раді.

Традиційно обласні депутати обирали голову таємним голосуванням, за результатами якого переміг Шульга. Його підтримали 40 депутатів, а Чорноіваненка – 24.

Тож Сергій Шульга урочисто прийняв присягу посадовця органу місцевого самоврядування і озвучив імена кандидатур, які запропонував на посади своїх заступників. Ці люди вже не новачки у місцевій політиці, але цікаве саме поєднання протилежних політичних сил в президії облради. Адже першим заступником голови облради став помічник міського голови Кропивницького Юрій Семенюк (партія «Пропозиція»), заступниками – учасник бойових дій Дмитро Лінько («Радикальна партія Олега Ляшка») і заступник начальника Держпродспоживспілки на Кіровоградщині Вадим Волканов (прокремлівська партія «Опозиційна платформа – За життя»).

Гуртки по інтересах

Крім того, в раді Кіровоградщини депутати визначилися, хто в якій постійній комісії працюватиме і хто яку очолюватиме. Постійних комісій вісім: з питань бюджету, фінансів та інвестицій; з питань власності; з питань регламенту, депутатської діяльності, свободи слова, правової та антикорупційної політики; з питань агропромислового комплексу та земельних відносин; з питань економічного розвитку та інфраструктури; з питань житлово-комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів; з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики; з питань охорони здоров’я та соцполітики.

Комісії різняться за чисельністю депутатів і депутаток у складі. Цікаво, що серед восьми голів комісій не обрали жодної жінки. Водночас одна з комісій має у складі, за виключенням голови-чоловіка, виключно жіночий склад.

Бюджетну комісію очолив колишній перший заступник голови ОДА (за часів Сергія Кузьменка на цій посаді) партієць «Європейської солідарності» Сергій Коваленко. Цікаво, що членом комісії став Олександр Горбунов. Адже до цього він був нардепом від партії «Народний фронт» і був головою підкомітету з питань видатків державного бюджету України. Загалом це найчисельніша комісія, в якій зголосилися працювати 11 депутаток і депутатів.

Щодо власності, то тут в облкомісії головуватиме член «ОПЗЖ» Михайло Литвиненко – над іншими восьма членами.

Регламентну комісію очолив представник партії «ЄС» Юрій Гугленко – це й не дивно, адже в попередньому скликанні облради він був першим заступником голови, тож добре знайомий з регламентом та депутатською діяльністю. Також знаково, що у цю ж комісію, яка відповідає і за свободу слова, увійшла відома місцева журналістка Анастасія Мусатенко.

Обласними питаннями аграрними завідуватиме представник «Слуги народу» Максим Собко. Від цієї партії він балотувався в народні депутати, а наприкінці лютого 2020 року тодішній голова Кіровоградської ОДА представив його на посаді Устинівської райдержадміністрації. Та агрокомісія виявилася чи не найменш чисельною серед інших: окрім голови до її складу увійшли ще троє депутатів.

Комісію, що куруватиме економічний розвиток області, очолив «батьківщинець» Юрій Скічко, якій має звання «заслужений працівник сільського господарства України», а також є директором ТОВ «Гермес-Трейдінг».

Головою комісії по ЖКГ обрали Юрія Дрозда, який в облраді представляє партію «Слуга народу». Він має великий досвід роботи у силових структурах. Дрозд 27 років працював в органах внутрішніх справ, а з 2013 року і дотепер працює генеральним директором групи охоронних компаній «АПС», які надають «послуги безпеки».

З питань освіти, науки, культури, туризму, спорту, у справах сім’ї, молодіжної політики – назва самої обласної комісії є довшою за список депутатів і депутаток, які увійшли до її складу. Так, головуватиме тут Андрій Лісота (партія «За майбутнє»), що логічно – адже він є директором обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Також до комісії увійшли одіозна колишня заступниця мера Олександрії Степана Цапюка Людмила Давиденко («ОПЗЖ»), Оксана Горбенко («Пропозиція»), Валентина Снісаренко і Ганна Суркова (обидві – з «Батьківщини»).

Райради міста – без ентузіазму

В один день з другою частиною сесії обласної в раді Кропивницького району також обирали голову. Райраду очолив представник партії «Пропозиція» Андрій Лейбенко. До цього він керував «гарячою лінією» тодішнього голови облдержадміністрації Сергія Ларіна (у 2010-2012 роках), також був помічником міського голови Кропивницького Андрія Райковича. Минулого року він відкрив власну піццерію в обласному центрі.

А щодо районних у місті Кропивницькому радах, то і там, і там голосування не відбулося. Ні, не через мінування чи інші небезпечні заяви – причини набагато прозаїчніші. Так, у

Подільській в Кропивницькому раді на очільництво претендували двоє: Артем Постолатій від партії «Наш край» і Геннадій Осетров від «Рідного міста». Та депутати Подільської ради досить кволо відреагували на ці пропозиції під час голосування, адже обидва кандидати набрали менше необхідних 20 голосів. Тож поки ця рада залишиться без голови – до нового, продуктивнішого голосування.

Щодо Фортечної районної в місті ради, то 11 грудня, під час першого засідання, новообрані депутати також не обрали голову. В сесійній залі зареєструвалися 42 депутати, які обрали представників тимчасової президії, лічильну комісію, секретаріат, підтримали рішення про звільнення заступниці голови районної у місті ради сьомого скликання Ірини Жарової. А от обрання голови вирішили перенести на цей тиждень, а саме на 15 грудня.

Вже у вівторок головою Фортечної ради обрали Віктора Закаблуковського від «Пропозиції». Саме він очолював до цього управління соціального захисту власне цієї ж ради.

Як забракувати депутата?

Виявляється, виборці впливають на місцеві ради далеко не тільки під час безпосередньо виборів. Адже депутата місцевої ради будь-якого рівня ви можете відкликати.

Підстав для цього декілька: він порушив законодавство України, протягом року пропустив більш як половину пленарних засідань, не виконував без поважних причин своїх обов’язків, не виконував передвиборчу програму, не звітував перед виборцями та не проводив з ними робочих зустрічей. Також депутат у багатомандатному окрузі не може функціонувати позафракційно. Тому підставою для відкликання може слугувати і те, що він чи вона не увійшли до фракції місцевої партії, за виборчим списком якої він чи вона обрані, або ж у випадку виходу з фракції.

Відкликати місцевого депутата за народною ініціативою можна не раніше ніж через рік з моменту набуття ним повноважень.

Ініціювати відкликання можуть як власне місцеві виборці, так і місцева організація політичної партії, від якої обрано депутата. Якщо з фракцією більш-менш зрозуміло, то для відкликання обранця виборцями важливий територіально-адміністративний рівень ради. Так, якщо йдеться про сільську чи селищну раду, то для відкликання достатньо згоди 30 місцевих виборців. Для міської ради міста районного значення та районної у місті ради треба більше – від 100 людей. Депутатів ради міста обласного значення та районної у місті ради можуть відкликати 300 осіб, а на районному рівні – 150 людей.

Щоб змінити свій вибір і позбавити мандата депутата обласної ради, слід зголоситися щонайменше 400 виборцям Кіровоградщини.

Що саме мають зробити виборці для відкликання свого обранця? Оголосити про збори. При цьому не пізніш як за два дні до зборів слід у місцевих ЗМІ повідомити дату, місце та час їхнього проведення – звертайтеся до «Народного слова», ми вміємо складати такі оголошення. На самі збори має бути безперешкодний доступ журналістів.

Слід створити ініціативну групу для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради. До складу такої групи не можуть входити посадові та службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, військовослужбовці, правоохоронці, судді та працівники судів.

Після проведення зборів виборців повідомлення про пропозицію щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою передається до місцевої територіальної виборчої комісії – не пізніше як через три дні після зборів. Теркомісія вже повідомляє про ініціативу місцеву раду і власне депутата.

Важливо врахувати, що на підтримку пропозиції про відкликання депутата має бути зібрано більше підписів, ніж за нього проголосувало виборців. Підписи починають збирати на наступний день після повідомлення тер виборчкому і роблять це впродовж 10, 20 чи 30 днів, в залежності від рівня ради.

Далі зібрані підписи передаються до територіальної виборчої комісії, що встановила результати відповідних місцевих виборів, яка має провести перевірку процедури та поданих документів. Якщо підписів достатньо, під час ініціювання відкликання депутата дотримані усі вимоги, територіальна виборча комісія ухвалює рішення про відкликання депутата за народною ініціативою.

Варто зазначити, що ініціювати відкликання депутата чи депутатки виборці можуть скільки завгодно разів – питання про відкликання може бути порушене повторно у будь-який час. Щоправда, при цьому слід пройти усі бюрократичні процедури наново.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ