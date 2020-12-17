ДИТСАДКИ ПРОДОВЖАТЬ ПРАЦЮВАТИ ПІД ЧАС ПОСИЛЕНОГО КАРАНТИНУ У СІЧНІ

На відміну від шкіл і вишів, які перебуватимуть на канікулах, дитячі садочки під час посиленого карантину з 8 по 24 січня працюватимуть.

Про це нагадала заступниця директора департаменту освіти і науки ОДА Ельза Лещенко під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

«Всі 442 заклади дошкільної освіти Кіровоградської області працюватимуть з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ»,- зазначила Ельза Лещенко.

Вона додала, що школам, центрам дитячої творчості, професійним училищам, коледжам, вузам рекомендовано продовжити навчання за різними формами (очна, змішана, дистанційна) до 6 січня. Це дозволить забезпечити виконання навчальних програм у межах структури навчального року.

Нагадаємо, що наразі тривають протиепідемічні заходи у 6 садочках області.