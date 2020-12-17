“КИСНЕВІ” ЛІЖКА: ПОЛОВИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4196 жителів області, 3905 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 27,7 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 31,7 %.
291 стаціонарне ліжко у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 98;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 121;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 4;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 30;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 3;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 18;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 17.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 13 тяжких хворих: 12 – в обласній лікарні, 1 –в Добровеличківській ЦРЛ.
Наразі 444 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 220 вільні.