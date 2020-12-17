КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ГРУДНЯ

“Ковідна” статистика: за останню добу на Кіровоградщині 140 осіб захворіло, 99 одужало, 4 померло.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 17 грудня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 758 ПЛР-тестувань та 46 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
шістдесят чотири у м. Кропивницькому;
дванадцять у м. Олександрія;
п’ять у Благовіщенському районі;
чотири у Бобринецькому районі;
один у Добровеличківському районі;
один у Знам’янському районі;
один у Компаніївському районі;
чотири у Кропивницькому районі;
три у Маловисківському районі;
шість у Новгородківському районі;
п’ять у Новоархангельському районі;
вісімнадцять у Новомиргородському районі;
один у Новоукраїнському районі;
шість в Олександрійському районі;
один в Олександрівському районі;
сім в Онуфріївському районі;
один в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 29 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі, 8 жителів з Добровеличківського району, по 1 з Новомиргородського району та м. Світловодськ, а також 54 з м. Олександрія.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про двох чоловіків 70 та 83 років з м. Кропивницький, 60-річного чоловіка з Олександрівського району та жінку 69 років з Кропивницького району.