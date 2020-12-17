КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ГРУДНЯ

“Ковідна” статистика: за останню добу на Кіровоградщині 140 осіб захворіло, 99 одужало, 4 померло.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 17 грудня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 758 ПЛР-тестувань та 46 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

шістдесят чотири у м. Кропивницькому;

дванадцять у м. Олександрія;

п’ять у Благовіщенському районі;

чотири у Бобринецькому районі;

один у Добровеличківському районі;

один у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

чотири у Кропивницькому районі;

три у Маловисківському районі;

шість у Новгородківському районі;

п’ять у Новоархангельському районі;

вісімнадцять у Новомиргородському районі;

один у Новоукраїнському районі;

шість в Олександрійському районі;

один в Олександрівському районі;

сім в Онуфріївському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 29 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі, 8 жителів з Добровеличківського району, по 1 з Новомиргородського району та м. Світловодськ, а також 54 з м. Олександрія.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 4 летальні випадки COVID-19. Йдеться про двох чоловіків 70 та 83 років з м. Кропивницький, 60-річного чоловіка з Олександрівського району та жінку 69 років з Кропивницького району.