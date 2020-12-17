“ШКІЛЬНИЙ” КОВІД: СТАТИСТИКА КІРОВОГРАДЩИНИ

65 учнів та 129 працівників закладів освіти хворіють на COVID-19 на Кіровоградщині.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС сьогодні, 16 грудня.

«Наразі 65 учнів та 129 працівників закладів освіти продовжують лікування від COVID-19. За добу захворіли 1 учень та 2 вчителів», – зазначила Надія Оперчук.

Вона додала, що наразі тривають протиепідемічні заходи в 21 закладі освіти – це 19 шкіл та 2 виші. Проводяться протиепідемічні заходи також у 6 садочках області: 4 – у м. Кропивницькому та по 1 ДНЗ в Новоукраїнському та Олександрійському районах.

Починаючи з нового навчального року, на самоізоляції знаходилося 12428 учнів і студентів, а також 1337 вчителів. Наразі на самоізоляції знаходяться 690 учнів та 13 працівників закладів освіти.