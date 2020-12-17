ЩЕ 3 МЕДЗАКЛАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОЧАЛИ ПРИЙОМ ХВОРИХ НА COVID-19

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, Кропивницька ЦРЛ і Знам’янська міська лікарня розпочали прийом хворих на коронавірус.

Про це під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС повідомив директор департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.

Він уточнив, що наразі ці три лікарні чекають на контактування з Національною службою здоров’я України.

«Медичні заклади вже подали пакет документів до НСЗУ та чекають на перевірку та погодження. Вони заявили про готовність стати госпітальними базами. У них уже є перші хворі», – зазначив посадовець.

Олег Рибальченко додав, що не залежно від моменту підписання контракту, заклади охорони здоров’я отримають пакет послуг із початку грудня.

Нагадаємо, станом на 16 грудня 293 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19. З них 6 в обласному госпіталі та 2 в Знам’янській міській лікарні.