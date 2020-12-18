В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ НАРКОДІЛКА ЗА ЗБУТ МЕТАМФЕТАМІНУ ТА МЕТАДОНУ

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання чоловіка та у транспортному засобі, працівниками поліції виявлено та вилучено 295 прозорих полімерних зіп – пакетів з порошкоподібними речовинами білого та світло-коричневого кольорів, а також мірні ваги. У автомобілі наркоділка додатково виявили ще 15 зіп – пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Порошкоподібну речовину вилучено – за висновками експертів вилучене є наркотичною та психотропною речовинами – «метамфетамін» та «метадон».

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів з метою збуту у великих розмірах) КК України.

Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цей вид злочину санкцією статті передбачено покарання від чотирьох до восьми років позбавлення волі

Триває слідство.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.