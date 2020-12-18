ЗА СЕКСУАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН ЗАСУДЖЕНО ТРЬОХ НЕПОВНОЛІТНІХ

Днями Кіровським районним судом м. Кіровограда поставлено крапку у резонансній справі за фактом вчинення трьома на той час неповнолітніми особами відносно малолітньої потерпілої дій сексуального характеру. Події мали місце у лютому 2017 року, в обласному центрі, поблизу одного із супермаркетів. Троє неповнолітніх – дві дівчини та хлопець – вчинили щодо малолітньої дитини дії сексуального характеру. Протиправну діяльність неповнолітніх кваліфіковано за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Вироком районного суду трьох неповнолітніх обвинувачених засуджено до 8 років позбавлення волі. Триває період апеляційного оскарження вироку суду першої інстанції. Наразі сторонами вирішується питання щодо подачі апеляційної скарги.