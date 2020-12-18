КЕРІВНИКИ ГРОМАД МАЮТЬ СТВОРИТИ ПІДРОЗДІЛИ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ НА СВОЇХ ТЕРИТОРІЯХ

Серед основних завдань керівників громад після адміністративно-територіальної реформи є створення підрозділів місцевої пожежної охорони.

Про це повідомив начальник управління ДСНС у Кіровоградській області полковник служби цивільного захисту Віталій Миронюк у ході виїзної наради в Новоукраїнському районі .

Голова облдержадміністрації Андрій Назаренко ініціював робочу зустріч із головами громад району з огляду на прийнятий закон, який визначає нові принципи організації влади та управління ресурсами й територіями на основі нового адміністративно-територіального устрою Кіровоградщини.

«Основним завданням керівників територіальних громад є забезпечення належного рівня захищеності населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Ви несете персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я людей, об’єктів і майна на ввірених територіях. Для цього необхідно виконувати завдання з забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Перше з цих завдань – це створення підрозділів місцевої пожежної охорони», – зазначив начальник управління ДСНС у Кіровоградській області Віталій Миронюк.

Він наголосив, що одна пожежна служба має покривати радіус прибуття на виклик до 20 хвилин.

«Тому з метою забезпечення 20-ти хвилинного терміну прибуття до всіх населених пунктів Новоукраїнського району на території, головам громад слід подбати про подальше функціонування шести існуючих підрозділів місцевої пожежної охорони території Ганнівської (с. Григорівка), Добровеличківської (с. Липняжка), Новомиргородської (с. Коробчине), Піщанобрідської (с. Піщаний Брід), Рівнянської (с. Рівне) та Тишківської (с. Тишківка) громад», – уточнив Віталій Миронюк.

Він також зауважив, що додатково голови громад мають створити сім місцевих пожежних команд.

«У Глодосах, Злинці, Великій Висці, Панчевому, Костянтинівці, Комишуватомц та Смоліному. На все необхідно передбачити видатки під час формування бюджетів громад на наступний рік», – уточнив начальник управління ДСНС у Кіровоградській області.

Як уже повідомлялося, замість 21 району, на Кіровоградщині залишаються 4 – Голованівський, Новоукраїнський, Крпивницький та Олексанлрійський.

Нагадаємо, Новоукраїнський район утворений шляхом злиття чотирьох районів області – Новоукраїнського, Добровеличківського, Маловисківського та Новомиргородського. До його складу входить 13 громад.

Раніше голова облдержадміністрації робочу зустріч із головами громад провів у Голованівському районі.