“КИСНЕВІ” ЛІЖКА: ПОЛОВИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4246 жителів області, 3962 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 27 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 32,1 %.
284 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 98;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 114;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 6;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 26;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 4;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 18;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 18.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих: 11 – в обласній лікарні, 2 – в Олександрійській міській лікарні та 1 – в Добровеличківській ЦРЛ.
Наразі 444 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 224 вільні.