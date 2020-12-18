“КИСНЕВІ” ЛІЖКА: ПОЛОВИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4246 жителів області, 3962 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 27 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 32,1 %.

284 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 98;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 114;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 6;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 26;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 4;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 18;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 18.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 14 тяжких хворих: 11 – в обласній лікарні, 2 – в Олександрійській міській лікарні та 1 – в Добровеличківській ЦРЛ.

Наразі 444 ліжка забезпечені киснем. Серед них – 224 вільні.