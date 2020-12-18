КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 ГРУДНЯ

Станом на 18 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіло 106 жителів, серед них 3 дітей.
Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 18 грудня.
«На коронавірус захворіла двомісячна дитина з Новоукраїнського району. Дівчинка з батьками на даний час знаходиться в Олександріі. Там їй і діагностували ковід. Дитину госпіталізували в тамтешню міську лікарню. Її стан середньої тяжкості. Всього за добу по області +106 хворих, із них 3 дітей»,- зазначив очільник області.
За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, інші двоє дітей з обласного центру.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1035 ПЛР-тестувань та 44 ПЛР-тестування в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок сім у м. Кропивницькому;
п’ять у м. Олександрія;
п’ять у м. Світловодськ;
вісім у м. Знам’янка;
три у Бобринецькому районі;
один у Гайворонському районі;
два у Добровеличківському районі;
шість у Знам’янському районі;
одинадцять у Компаніївському районі;
сім у Кропивницькому районі;
два у Маловисківському районі;
два у Новомиргородському районі;
три у Новоукраїнському районі;
три в Олександрівському районі;
один в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 39 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі та стільки ж в м. Олександрія, а також 2 жителів з Добровеличківського району.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 51-річну жінку з Благовіщенського району, 70-річного чоловіка з Вільшанського району та 81-річну жінку з м. Кропивницький.