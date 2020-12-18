КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 ГРУДНЯ

Станом на 18 грудня на Кіровоградщині на коронавірус захворіло 106 жителів, серед них 3 дітей.

Про це повідомив голова ОДА Андрій Назаренко сьогодні, 18 грудня.

«На коронавірус захворіла двомісячна дитина з Новоукраїнського району. Дівчинка з батьками на даний час знаходиться в Олександріі. Там їй і діагностували ковід. Дитину госпіталізували в тамтешню міську лікарню. Її стан середньої тяжкості. Всього за добу по області +106 хворих, із них 3 дітей»,- зазначив очільник області.

За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, інші двоє дітей з обласного центру.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1035 ПЛР-тестувань та 44 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок сім у м. Кропивницькому;

п’ять у м. Олександрія;

п’ять у м. Світловодськ;

вісім у м. Знам’янка;

три у Бобринецькому районі;

один у Гайворонському районі;

два у Добровеличківському районі;

шість у Знам’янському районі;

одинадцять у Компаніївському районі;

сім у Кропивницькому районі;

два у Маловисківському районі;

два у Новомиргородському районі;

три у Новоукраїнському районі;

три в Олександрівському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 39 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі та стільки ж в м. Олександрія, а також 2 жителів з Добровеличківського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 51-річну жінку з Благовіщенського району, 70-річного чоловіка з Вільшанського району та 81-річну жінку з м. Кропивницький.