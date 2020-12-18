КОСМОЛОТ КАЗИНО: БЕЗОПАСНАЯ ИГРА НА САЙТЕ

Можно ли доверять Космолот казино

Площадка с доступом к игровым автоматам Cosmolot работает с конца 2018 года. Изначально она позиционировалась как онлайн-версия проекта от УНЛ. До начала 2020 года на территории Украины работала одноименная сеть лотерейных пунктов, в которых, по факту, предлагались интерфейсы азартных аппаратов.

После закрытия наземной сети казино в интернете продолжило существовать под тем же именем. Поменялся формат: площадка отказалась от лотоматов и перешла на обычные слоты известных компаний. За пару лет существования бренд стал лидером украинского рынка Можно найти тысячи подтверждений вывода средств, а игры в зале онлайн – это топовые разработки популярных провайдеров (Бетсофт, Игрософт, Новоматик и других).

Безопасная игра в автоматы

Безопасность портала подтверждает несколько важных фактов:

долгое время Космолот лицензирован УНЛ на правах дочернего бренда;

УНЛ участник World lottery Association и The European Lotteries, входи в единый государственный реестр операторов лотерей;

ресурс использует защищенное соединение, при котором недопустим перехват паролей или другой важной информации;

подключены только популярные методы платежей через интернет (Виза, Приват24 и другие).

Аппараты, интегрированные на страницах Космолот kazino-vulcan-grand.com – это лицензированные продукты провайдеров, которые юридически зарегистрированы в разных странах мира. Некоторые из них имеют до 10 лицензий в разных юрисдикциях (Гибралтар, Кюрасао, Канада и другие). Специализированный игровой софт работает по принципу генерации (выпадения) случайных чисел (визуально – символов). Игры находятся на специальных серверах, закрытых от взлома. Поэтому они показывают реально заявленный уровень RTP – 95-98%. Результаты спинов, остановки рулетки или выдачи карт не могут быть подделаны или изменены третьей стороной.

Гарантия сохранности данных в Cosmolot

При регистрации между клиентом и веб-ресурсом заключается электронное соглашение, где описаны главные аспекты взаимодействия двух сторон в плане конфиденциальности. Портал несет такие обязательства:

обеспечивать защиту всех данных, которые вводятся через формы сайта;

не передавать персональную информацию о пользователях казино третьим лицам;

открывать доступ к истории платежей только непосредственно владельцу аккаунта.

Ресурс сертифицируется компанией DMCA. Это означает, что сайт Космолот находится под постоянным мониторингом компании, которая оказывает услуги защиты авторских прав в интернете (согласно законам США). Страницы портала с игровыми автоматами защищены в течение срока, указанного по ссылке на DMCA внизу главного интерфейса.

Также казино функционирует в рамках украинского законодательства относительно защиты персональных данных. Пользователь сам соглашается на их передачу и обработку, когда вручную вносит информацию в регистрационную анкету, заполняет профиль и проходит верификацию.