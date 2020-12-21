ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ Е-ДЕКЛАРАЦІЇ КОЛИШНЬОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИТЯГНУТО ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Колишнього начальника сектору превенції Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області.

Начальник сектору превенції після звільнення з органів Національної поліції, порушивши вимоги Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію після звільнення за 2017 рік.

Постановою суду колишнього поліцейського визнано винним за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та накладено штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Рішення суду набрало законної сили.

ДОВІДКОВО:

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.