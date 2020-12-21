РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ БЛИЗЬКО 50 ВАКАНСІЙ З НАДАННЯМ ЖИТЛА

Станом на 21 грудня, у центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 46 вакансій з наданням житла. Більшість призначена для працевлаштування лікарів.

На Голованівщині вакантними є посади лікаря-ендокринолога, лікаря-ендоскопіста, лікаря-інфекціоніста, лікаря-кардіолога та лікаря-фтизіатра. Заробітна плата за усіма вакансіями: 5000 грн.

У Добровеличківському районі на роботу запрошують лікаря загальної практики-сімейного лікаря та лікаря-педіатра. Заробітна плата за обома вакансіями: 7590 грн.

На Долинщині потребують головного бухгалтера (заробітна плата: 9886,50 грн), машиніста насосних установок (заробітна плата: 5655,08 грн), електрогазозварника (заробітна плата: 5655,08 грн).

До однієї з амбулаторій у Знам’янському районі запрошують на роботу лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Заробітна плата: 12486 грн.

На Кропивниччині вакантні 3 посади монтажника санітарно-технічних систем і устаткування (заробітна плата: 12000 грн) та посада виконавця будівельно-монтажних робіт (заробітна плата: 7120 грн).

У Маловисківському районі потребують 5 лікарів загальної практики-сімейних лікарів (заробітна плата за 3 вакансіями: 5100 грн; ще 2 вакансії призначені для працевлаштування на 0,5 ставки), двох лікарів-акушерів-гінекологів (заробітна плата: 13731 грн), двох лікарів-анестезіологів (заробітна плата: 14432 грн), лікаря-ендоскопіста (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-отоларинголога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-офтальмолога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-педіатра (заробітна плата: 9901 грн), лікаря-педіатр-неонатолога (заробітна плата: 9901 грн), двох лікарів-терапевтів (заробітна плата: 9901 грн), лікаря-уролога (заробітна плата: 11319 грн), лікаря-хірурга (заробітна плата: 13893 грн), бухгалтера (заробітна плата: 5260 грн), водія автотранспортних засобів (заробітна плата: 5045 грн), двох робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (заробітна плата: 5100 грн).

На Петрівщині вакантними є посади лікаря-анестезіолога, лікаря-нарколога, лікаря-невропатолога, лікаря-отоларинголога, лікаря-офтальмолога, лікаря-патологоанатома, лікаря-психіатра, лікаря-терапевта та лікаря-хірурга. Заробітна плата за усіма вакансіями: 5000 грн.

За більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості